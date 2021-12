Word je echt sneller dronken als je door een rietje drinkt?

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: alcohol door een rietje.

“Als je alcohol door een rietje drinkt, word je sneller dronken.” Ik had hem al een tijdje niet gehoord. De opmerking van onlangs bracht me terug naar tijden van geel, groen en rode Bacardi Breezers. Geen idee of we het destijds geloofden. Aangeschoten werd je zonder rietje ook wel. Maar het verhaal is blijkbaar een lang leven beschoren. Hoe zit het met dat rietje?

“De vraag zweeft altijd een beetje rond,” zegt Leonie Kamps van het Trimbos-instituut, kennisinstituut voor onder meer alcohol. En het is volgens haar geen onzin. “Je kunt sneller dronken worden als je door een rietje drinkt. De alcohol stroomt via het rietje meer langs je gehemelte en via je gehemelte bereikt een deel van de alcohol sneller je bloed.”

Verdwijnt je slok bier via een glas direct in je keel, dan legt de alcohol een langere weg af. Het moet eerst langs maag en darmen, voordat de alcohol in je bloed belandt. “Je piekt dus sneller met een rietje.”

Het alcoholopnameverschil tussen rietje en glas, dat overigens niet zo groot is, is er altijd, zegt Kamps, maar hoe snel je dronken wordt hangt nog meer af van andere factoren, zoals: heb je stevig gegeten, of: hoe moe ben je? Wel kan het lichaam een stabieler alcoholgehalte, zonder pieken, over het algemeen altijd beter verwerken.

Jellinek, expert verslavingszorg, noemt op de website nog een versneller. Via een rietje zou er een lagere luchtdruk ontstaan in de mond, waardoor meer alcohol verdampt. Dit ademen we vervolgens in, waardoor het ook eerder, namelijk via de longen, je bloed bereikt.

Beter geen rietje, dus? “Dat moeten mensen zelf beslissen,” zegt Kamps. “Wil je niet snel dronken worden, dan kun je beter zonder rietje drinken. En helemaal niet drinken is natuurlijk nog beter.”

Waar je trouwens ook sneller iets van merkt? Bubbels. “Koolzuur zorgt ervoor dat alcohol sneller wordt opgenomen in je bloed.”

Ik had al zo’n vaag vermoeden.