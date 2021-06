Word familie van Bar Piquette en drink hun roze, licht bruisende drankje

Bar Piquette. Beeld Nina Schollaardt

Alles draait bij Bar Piquette, van wijnmakers Tom Veugen (34) en Remy Harrewijn (38) en Joost Aartsen (31) van creatief bureau Tosti Creative, om een roze, licht bruisend drankje: piquette. Het bevat weinig alcohol (5 procent) en de smaak heeft wat weg van cassis, maar is minder zoet en heeft een subtielere bubbel.

Veugen en Harrewijn maken sinds 2017 wijn in Chateau Amsterdam en wilden iets doen met de druivenschillen die ze overhouden. Na pogingen er bier mee te maken en ze aan varkens te voeren, besloten ze het vrij onbekende piquette te gaan maken.

De ondernemers liepen alleen ­tegen één probleempje aan: in de EU is het verboden om piquette te verkopen, omdat je geen water bij wijn mag doen. Maar je mag het wel aan je familie verkopen. “Wij steken er de draak mee, maar menen het ­tegelijk serieus: bij ons kun je piquette kopen als je lid wordt van onze ­familie,” zegt Veugen.

Gasten kunnen op een formulier verklaren dat ze familie zijn van de wijnmakers. Hiermee ­onderteken je meteen een petitie voor het legaliseren van de drank. Geen zorgen: je houdt je eigen achternaam.

Op het terras van de bar aan het IJ zwieren de blauw-wit geblokte tafelkleedjes in de wind. Een fles piquette kost €19,50 en stokbrood met huisgemaakte dips, dat in mandjes met rood-wit geblokte theedoeken geserveerd wordt, kost €5. Veugen: “Bar Piquette is als een Franse picknick, maar dan midden in Amsterdam.”

Bar Piquette Gedempt Hamerkanaal 201

Piquette d’Amsterdam

