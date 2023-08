Woonzorgcentrum De Buitenhof in Buitenveldert sluit na vijftig jaar: waar moet bewoner Martin nu naartoe?

Woonzorgcentrum De Buitenhof in Buitenveldert sluit na ruim vijftig jaar de deuren. Bewoner Martin van Alphen (56) ziet zijn verdieping steeds leger worden, terwijl hij worstelt met het vinden van een nieuw onderkomen in een zorgcentrum. ‘Alles is beter dan hier als het spook van De Buitenhof door de gangen te zweven.’

Martin van Alphen zit achter zijn bureau, op de negende verdieping. Hij ziet vliegtuigen landen op Schiphol. “Voor mijn werk als auditor bij de Rabobank mocht ik met KLM de wereld over,” zegt hij. “Hup, naar Londen, hup, naar Singapore of even naar Afrika. Het kon allemaal. Nu zie ik de vliegtuigen alleen nog overkomen.”

Zijn linkerkant is verlamd. Van voet tot oor. Hij praat met een hik, zijn keel schrapend, maar snel en eloquent als hij uitlegt hoe hij in verpleeghuis De Buitenhof terecht is gekomen. In zijn oude appartement ging hij op een normale ochtend van een normale dag naar de wc om zijn reguliere ochtendplasje te doen. Hij liep terug naar de slaapkamer zoals hij altijd deed, maar ging ineens door zijn knieën. De minuten verstreken zonder dat hij wist wat er aan de hand was.

Hij somt op: “Huisarts, ambulance, AMC, scan, u heeft een beroerte. Dan denk je: ach, ik heb weleens vaker wat, maar je hebt geen idee aan wat voor nachtmerrie je begint. Je bent alles kwijt. Je kan niet meer praten, niet meer zitten, niet meer je veters strikken, zelfs je niet meer aankleden.”

Een kuchje, daarna vervolgt hij. “In het begin dacht ik: ik ga reïntegreren, maar in een bank werken in een complexe functie met hersenbeschadiging lukt niet meer. Het was te veel voor mijn vriendin om voor ons kind en voor mij te zorgen. Het ene moment ren je de hele wereld over, het ­volgende moment ben je alles kwijt.”

De Buitenhof, geopend in 1969, is voor veel Amsterdammers een begrip. Tienduizenden bliezen hier de afgelopen vijftig jaar hun laatste adem uit, duizenden werkten aan hun herstel. Met 250 plekken is De Buitenhof het grootste verpleeghuis van Cordaan en een van de grootste in Amsterdam. De buurt is niet anders gewend dan dat het hier zit.

In De Buitenhof wonen mensen met chronische lichamelijke ziektes als Parkinson, bewoners met dementie, mensen met niet-aangeboren hersenletsel of met lichamelijke problemen. Sommigen zijn hier voor de rest van hun leven, omdat ze nooit meer voor zichzelf kunnen zorgen, anderen tijdelijk, om te herstellen van een operatie. Het verpleeghuis stelde in 2022 ook de deuren open voor Oekraïners die specialistische zorg en onderdak nodig hebben.

Plannen voor verbouwing, renovatie en verduurzaming liggen sinds 2018 bij eigenaar Cordaan. In het ooit zo goed bezochte kerkgedeelte staat zelfs een prototype van het nieuwe appartementencomplex. Maar door de gestegen bouwkosten is verbouwen onmogelijk geworden. Vorig jaar september kregen medewerkers en bewoners voor het eerst te horen dat het verpleeghuis gaat sluiten.

Verrassend is het niet dat De Buitenhof de houdbaarheidsdatum heeft bereikt. De stookkosten lopen in de wintermaanden op tot tienduizenden euro’s. Op hete dagen lekt het teer van de daken op de grond. De liften vallen steeds vaker uit. De verf bladdert door het vocht van de muren. Er groeien planten om de buizen die onder de vloeren zitten.

Beeld Mariet Dingemans

Betonnen toestand

In april zijn er nog honderd van de driehonderd bewoners over. Piet de parkiet is weg, de huiskat ook. Sommige bewoners zijn teruggegaan naar de plek waar ze zijn opgegroeid, zoals het echtpaar uit Friesland. Een vrouw koos voor een verpleeghuis dichter bij haar dochter in Amersfoort. Maar de meesten willen in Amsterdam blijven, in een andere ­zorglocatie van Cordaan.

Van Alphen heeft ze zien vertrekken, maar weet nog niet waar hij naartoe gaat. Zijn ‘vrienden van de hersenschade’ verhuizen vrijwel allemaal naar verpleeghuis Ottho Heldring in Nieuw-West. Een betonnen toestand, noemt hij het, na een bezoekje vorige maand. “Het is een beetje het voormalige Oostblok,” zegt hij lachend. “Net als hier eigenlijk.”

Maar deze betonnen buurt kent hij. In 2019 had hij net samen met zijn vriendin een nieuw huis gekocht in Hilversum. Vrijstaand, groter en met een tuin. De kamer voor hun dochter was al uitgekozen. Maar toen viel hij. Flits. Boem. Ander leven. Het gebeurde in een appartement hier een paar minuten lopen vandaan. Zijn BMW staat nog op dezelfde parkeervergunning voor de deur geparkeerd.

De koop van het huis in Hilversum ging niet door en twee jaar na zijn herseninfarct reed hij voor het eerst met zijn scootmobiel De Buitenhof in. “Na mijn beroerte kunnen de hersenen de meest normale dagelijkse geluiden niet meer absorberen. Ik was blij dat ik een rustige plek dichtbij had gevonden. Een beetje hotelachtig, zonder dat ik het gevoel van een ziekenhuis krijg.” Hij lacht: “Een beetje een run-down hotel, dat dan wel.”

Na zijn intrek hield de relatie niet lang stand. Het was te veel voor haar. Corona kwam ook. Van Alphen zat net zoals iedereen opgesloten in zijn kamer. Mensen overleden, geraakt door het virus. De eenzaamheid was groot. “Hier boven in het adelaarsnest is de maatschappij toch wat verder weg.”

Zijn dochter is zes jaar, woont tegenwoordig in de buurt van de RAI en hockeyt bij VVV in Amstelveen. “Dat zijn de leuke momenten,” zegt hij over de zaterdagen waarop hij gaat kijken. Samen lunchen ze ook één keer per week, maar het meeste contact gaat via de telefoon. Dat mobieltje, dat hem in contact houdt met de wereld buiten de muren van Buitenhof.

Hij weet nog niet waar hij naartoe gaat. Hij wil dicht bij deze omgeving blijven. Bij het Amstelpark waar hij met zijn ‘vrijheidsmobiel’ dagelijks naartoe kan, maar ook bij zijn dochter waar hij nu naartoe kan rijden. Verpleeghuis Beth Shalom zit om de hoek, maar hij heeft geen Joodse roots, dus dat wordt hem niet. Het liefst gaat hij naar woonzorgcentrum d’Oude Raai, dat een paar jaar geleden is gerenoveerd, of naar Huize Buitenveldert, maar allebei de verpleeghuizen zitten vol.

Beeld Mariet Dingemans

Totaal verlaten

Als in mei de lente aanbreekt, koeren de duiven op de verlaten balkons die tot dertienhoog reiken. Niemand die ze nu nog probeert weg te jagen. Op de negende verdieping van Van Alphen is het ook uitgestorven. “Het is een surrealistische ervaring om in je eentje in de buitenwijk van een stad te wonen,” zegt hij. “Om met al je beperkingen in een totaal verlaten verzorgingstehuis te zijn.”

De eetkamer van zijn verdieping blijft ’s avonds leeg. Van Alphen gaat nu naar de kantine beneden. Een handjevol bewoners ziet hij daar, maar ook mensen die hier niet wonen. Omwonenden die naar De Buitenhof komen om maar wat gezelligheid te zoeken. “Moet je je voorstellen wat voor rotleven je dan hebt,” zegt hij. “Als je hier ’s avonds naartoe moet komen om het leven inhoud te geven. Maar ik vind het wel gezellig om wat aanspraak te hebben.”

Het zorgpersoneel ziet hij steeds minder vaak. Hij blikt terug op vorige week: hij kreeg het zaterdagochtend benauwd toen hij urenlang alleen op bed lag, niet wetend of iemand hem nog zou helpen.

“Ik drukte op het knopje, maar er was ­niemand die reageerde. Ik heb telefoonnummers van verschillende verdiepingen, ik heb ze gebeld, maar ook daar bleef het stil.”

De voorzitter van de cliëntenraad, die de zorgen van bewoners behartigt, nam uiteindelijk op. Zij had weer een telefoonnummer van een verzorger die op de afdeling van dementerenden zat. “Die juffrouw kwam en keek even om het hoekje. Ze zei het ook niet te weten. Uiteindelijk wist ze een jongen te vinden die mij heeft geholpen met wassen, aankleden en die een boterham voor me heeft gemaakt. Het zijn hachelijke toestanden.”

Hij wil weg uit De Buitenhof en heeft ingestemd met een vertrek naar de Ottho Heldring in Nieuw-West, ook al betekent het dat hij ver verwijderd zal zijn van zijn dochter. Wanneer hij kan gaan, weet hij niet. “Alles is beter dan hier als het spook van De Buitenhof door de gangen te ­zweven.”

Beeld Mariet Dingemans

In de tussentijd gaat zijn dagelijkse leven door. Naar de dagopvang in expertise­centrum voor revalidatie Reade voor fysio en om te sporten, als hij tenminste op tijd uit zijn bed wordt gehaald door het zorgpersoneel en daardoor de taxi niet mist. Dinsdag naar Loosdrecht voor revalidatiegolf, vrienden nemen hem mee naar musea, hij leest boeken, kijkt films, schildert sinds kort weer.

Een paar weken geleden ging hij met een vriendin van de dagopvang voor het eerst naar de Nieuwe Kerk. “Met het rolstoeltaxibusje gingen we erheen. Bij de Nieuwe Kerk werd een schuin plankje neergelegd, maar met één hand heb ik niet zoveel kracht om erop te rollen. Een of andere Chinees begon me naar boven te rollen,” lacht hij. “Nou, dat is net zo’n groot avontuur als naar Dar es Salaam gaan.”

Sloopkogel

Eind juni rijdt Van Alphen ’s avonds nog één keer naar zijn oude woning in de straat verderop. Hij kijkt naar het raam waar hij zo vaak voor stond. Daarachter de gang waar het noodlot toesloeg. Met zijn goedwerkende hand maakt hij nog wat foto’s van het huis, stuurt die naar vrienden. Zijn kind is hier geboren, bedenkt hij.

Herinneringen uit een ander leven. Van Alphens gedachten gaan geregeld naar de schrijver Louis Couperus, die in 1906 Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan uitbracht. Een boek met een universele waarheid waarover hij peinst in de uren dat hij op zijn kamer zit: alles in het leven is uiteindelijk gedoemd tot ­vergankelijkheid.

Vorige week kreeg hij te horen dat er een plek vrij is gekomen bij d’Oude Raai. Voor een bezichtiging was geen tijd, maar zijn ex-vriendin heeft wat foto’s gemaakt. “Ik heb maar ja gezegd, want anders zie ik echt de sloopkogel hier naar binnenkomen. Het gaat allemaal niet zo vlot meer. Vanmorgen lag ik nog in bed toen de verhuizers binnenkwamen en gingen inpakken. Lig je dan.”

Op de afdeling van de dementerenden zitten nog twee mensen. Zij zullen ook spoedig gaan. De tandarts die hier ooit zat heeft de deuren gesloten, de kapper heeft alle scharen ingepakt, de apothekers hebben het pand verlaten. Verhuizers staan met meubels en dozen in de liften.

Het gaat een stuk sneller nu hier bijna ­niemand meer woont. Geen ouderen die continu op en neer gaan, geen personeel dat ze stoort.

Het personeel heeft een feest gepland om na jaren diensten ook afscheid te nemen van De Buitenhof. Sommigen zijn ergens anders al ingewerkt, anderen kiezen ervoor om helemaal afscheid te nemen van Cordaan – dit was een van de weinige plekken waar ze makkelijk met de auto konden komen. ‘Met een lach en een traan moet ik ook na veertig jaar De Buitenhof verlaten,’ heeft zuster Ans op het afscheidsbord geschreven.

Van Alphen zit in de lounge en is stiller dan normaal. “Vroeger had je een beeld. Dan denk je: over vijf jaar ben ik daar, over tien jaar ben ik daar. Jarenlang heb je overal naartoe geleefd. Vwo, studie, werken, een huis, een kind, enzovoort, enzovoort. Dat pad is afgesneden. Nu durf ik niet eens meer tien jaar vooruit te kijken. De toekomst is weg. Wat nu?”

De tranen slikt hij weg. “Het is een opeenstapeling van ellende,” zegt hij, en blijft een paar minuten stil, waarna hij ook moet lachen: “En dan zegt een psycholoog: je moet jezelf opnieuw uitvinden. Ja, hoe dan? Dat is mooi als je een burn-out hebt, of tijdens een managementtraining. Maar zo simpel is het niet. Het is alsof er een monster onder mijn huid is gekropen.”

Beeld Mariet Dingemans

Lepelplant

De komende maanden zullen hier mensen antikraak wonen, de kans is groot dat er daarna economische daklozen of vluchtelingen komen. Cordaan is erover in gesprek met de gemeente. Want ook al is het gebouw op en oud, voor mensen met niet-medische aandoeningen in tijden van woningnood is dit een fijn onderkomen om te wonen.

Van Alphen krijgt een lepelplant van een zorgmedewerker. Een cadeau dat elke bewoner krijgt bij zijn of haar vertrek. De personeelsleden zeggen gedag tegen Van Alphen. “Uit het oog, maar niet uit het hart,” zegt een vrouw. “Het ga je goed, Martin,” zegt weer een ander. “Dag Martin. Veel geluk!” klinkt het uit de verte.

Hij wordt vooruit gereden. Hij slikt. Een zorgmedewerker: “Voor jou is het een beetje gekke pech dat je zo lang hebt gezocht naar een nieuwe plek, maar jouw voordeel is dat je in een heerlijk huis komt. Ik hoop dat je daar lekker op je plek zit.”

Van Alphen knikt, maar praat niet terug. Hij wordt de lift ingeduwd. Zijn goede rechterhand gaat naar zijn ogen toe. Zijn blik is op buiten gericht. “Zit je goed, Martin?” vraagt een medewerker achter hem – zij kan zijn gezicht niet zien. Van Alphen steekt een duimpje op zonder iets te zeggen.

“Thumbs up!” zegt ze vrolijk. “Ik zal straks even naar je zwaaien als ik langs d’Oude Raai fiets.”

Van Alphen zwijgt.

David Hielkema schrijft over de Amsterdamse politiek en is gespecialiseerd in onderzoeksverhalen. Tips of reageren? d.hielkema@parool.nl

Waarom moet De Buitenhof dicht? Zorginstelling Cordaan zegt dat de problemen met De Buitenhof niet op zichzelf staan en dat toekomstige renovaties bij andere panden ook ingewikkeld worden. Dat komt niet alleen door de stijgende bouwkosten, maar ook doordat de zogeheten normatieve huisvestingscomponent (NHC) met zo’n 8 procent omlaag gaat per 2024. De NHC is een financiële bijdrage voor aanbieders van langdurige zorg vanuit de overheid waarmee een zorgorganisatie de bouw- en verbouwingskosten van (zorg)locaties kan dekken. Cordaan heeft berekend dat de geplande renovatie van De Buitenhof in de afgelopen twee jaar 20 miljoen euro duurder is geworden, onder meer door gestegen kosten. Extra geld dat Cordaan niet heeft, zegt bestuurder Ronald Schmidt. Ze moeten terug naar de teken­tafel, praten met investeerders, er alles aan doen om alle benodigde vergunningen voor de verbouwingen te krijgen. Mocht alles lukken, dan kan De Buitenhof op z’n vroegst in 2028 weer open. Voor Schmidt staat het als een paal boven water dat de plek uiteindelijk weer gaat functioneren als zorgcentrum. “Ook al is het maar een tijdelijke reductie van de plekken en kunnen we het aardig opvangen in andere verpleeghuizen, we hebben De Buitenhof uiteindelijk toch echt nodig. Mensen uit de hele stad komen hier terecht.”