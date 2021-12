Wondr Experience komt met rolschaatslessen in de winter-pop-up na de lockdown

Sarah Mendes van Wondr Experience: ‘Ik moet de sluiting nog echt accepteren, omdat het zo snel ging.’ Beeld Sophie Saddington

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“We moesten één dag na de opening van onze nieuwe rolschaatsbaan Roller Dreams al dicht. De winter-pop-up zijn we al vier maanden aan het bouwen. De opening was heel leuk. In de eerste paar minuten waren de mensen op rolschaatsen een beetje bang, maar daarna vonden ze de balans. Iedereen was heel positief. Daarom was het extra zuur dat we plotseling dicht moesten.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Het is heel verdrietig. Samen met de vaste crew moeten we weer het decor en de installaties in de nieuwe kamers en de experiences in kerstthema aftuigen, terwijl die net waren opgezet. Over een jaar moeten we uit dit pand, dus we zijn ook bezig met het zoeken van een nieuwe locatie. Die moet 1500 vierkante meter zijn. Dat wordt nog wel een opgave.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“In de vorige lockdown zagen we veel mensen ineens weer rolschaatsen en daarom wilden we met Roller Dreams een plek creëren waar mensen dat ook in de winter konden doen. Nu heb ik nog geen nieuwe inzichten. Ik moet de sluiting nog echt accepteren, omdat het zo snel ging.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Dat is heel moeilijk. Ik ben heel beroerd geweest de afgelopen dagen. Als je dat voelt, mag dat ook even, vind ik. Maar je moet ook proberen aandacht te besteden aan andere dingen, zoals familie en vrienden. En de tijd nemen om op te laden. Zodat we weer op volle kracht kunnen gaan, als we weer open kunnen.”

Wat is het eerste dat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Ik ga natuurlijk meteen de deuren opengooien van Wondr en Roller Dreams. Dan gaan we ook nieuwe dingen toevoegen aan de rolschaatsbaan, zoals rolschaatslessen. Persoonlijk ga ik meteen naar de kapper, even winkelen en mijn nagels laten doen. Ik had dat gepland voor de paar dagen tussen de opening en kerst. Daarvoor had ik geen tijd, we waren dagelijks aan het bouwen. We hopen dat we snel open kunnen. Er is niks verdrietiger dan dicht zijn.”

