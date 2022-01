Woensdag leest de korpschef van de Nationale Politie schoolkinderen voor

U wordt vast veel gevraagd voor van alles, wat maakt dat u meedoet aan het Nationaal Voorleesontbijt?

“Het is weer eens wat anders dan praten over de veiligheidssituatie in Nederland, en omdat het heel leuk is. Maar in de eerste plaats omdat het belangrijk is om kinderen met verhalen te voeden.”

Werd u vroeger zelf voorgelezen?

“Ik herinner me dat mijn oma me voorlas uit de Apeldoornsche Courant, over Tekko Taks, een hond die detective is. Mijn ouders lazen me het werk van Annie M.G. Schmidt voor.”

Las u uw kinderen veel voor?

“Mijn echtgenote deed dat meer dan ik. Maar toen ik het hen gisteren vroeg – mijn kinderen zijn nu 27 en 28 jaar – wisten ze meteen wat ik hen vroeger voorlas: De drie geiten, een Noors sprookje waarin ook een trol een rol speelt, en Max en de Maximonsters, van Maurice Sendak. Kinderen voorlezen is zo waardevol omdat het hun verbeeldingskracht stimuleert, hun woordenschat verrijkt en ze echte inhoud voorschotelt.”Wat gaat u voorlezen?

“Het boek van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer: Maar eerst ving ik een monster. Dat lijkt me mooi aan te sluiten bij de Maximonsters. In totaal lees ik drie kwartier voor, in twee sessies, op beide locaties van de Rijk Kramerschool.”

Als u nog eens voorgelezen zou worden, wat zou het dan mogen zijn?

“Ik verzamel zelf stripboeken, en ik heb twee volledige series kinderboeken in de kast staan: De Kameleon en Dik Trom. Maar ik geloof toch dat ik zou kiezen voor Old Shatterhand en Winnetou, van Karl May.”