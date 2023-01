Winterkost: de 10 smakelijkste kookboeken van dit seizoen

Bistrotier

Stéphane Reynaud

Stéphane Reynaud is de kleinzoon van een slager uit de Ardèche. Zijn jeugd op het platteland van Frankrijk bracht hem de liefde voor de klassieke bistrokeuken. Hij vertrok naar Parijs, waar hij als chef furore maakte. Zijn huidige restaurant Oui Mon Général werd in 2020 verkozen tot beste bistro van Parijs. Zijn boek À propos Bistro is al jaren niet meer leverbaar, maar nu is er het vervolg Bistrotier. Niet geschikt voor vegetariërs, wel voor alle liefhebbers van de klassieke Franse bistrogerechten en daar ben ik er dus een van. In Bistrotier blijft het niet alleen bij recepten, Reynaud geeft er ook wijnadviezen bij. Wat willen we nog meer?!

Fontaine Uitgevers, 480 blz, €45

Bij Ilham aan tafel

Ilham Cherrade Oba

In mijn jaren in De Kookboekhandel heb ik altijd gevonden dat er teleurstellend weinig kookboeken verschenen over de Marokkaanse keuken. Het is een keuken die bijzonder smakelijk is. In Amsterdam hebben we de luxe dat er altijd wel een mediterrane supermarkt in de buurt is waar alle ingrediënten verkrijgbaar zijn. Ilham Cherrade Oba heeft een Marokkaanse winkel in Woerden. Ze is een entrepreneur die behoorlijk aan de weg timmert. Van haar hand is het fijne kookboek Bij Ilham aan tafel, een boek met veel Marokkaanse klassiekers. Van diverse tajines tot de zoetste zoetigheid, en de recepten die traditioneel op feestdagen worden bereid.

Nijgh & Van Ditmar, 256 blz., €32,50

Het Korean Vegan kookboek

Joanne Lee Molinaro

Hoewel velen het proberen, zijn er maar weinigen die door hun bekendheid op sociale media een wereldwijde bestseller schrijven. De Koreaans-Amerikaanse Joanne Lee Molinaro is het gelukt. Haar geheel veganistische boek over de Koreaanse keuken werd omarmd door de food scene in Amerika en werd een bestseller door de lovende kritieken in de The New York Times. De Nederlandse uitgeverij Spectrum heeft het vervolgens aangedurfd een Nederlandse vertaling te maken. Terecht, want nu we allemaal een beetje gewend zijn aan de veganistische huis-tuin-en-keukenrecepten, is het hoog tijd voor wat meer bijzondere gerechten. Niet ingewikkeld, wel met het gebruik van enkele ingrediënten waarvoor je naar de beter gesorteerde toko moet – wat overigens nooit een straf is.

Spectrum, 336 blz., €35

Vega Blauw

Joke Boon, restaurant Blauw

Van oorsprong leent de Indonesische keuken zich erg goed voor vegetarische gerechten. Door het gebruik van tahoe, tempé, rijst en vele soorten groenten is er ook voor veganisten genoeg te beleven. Het team van restaurant Blauw maakte al eerder een niet-vega kookboek. Dit tweede boek is dat dus wel helemaal. De naam Blauw komt van ‘de blauwe hap’: zo werd de Indische maaltijd genoemd die op woensdag bij de marine werd gegeten. De boeken van restaurant Blauw kenmerken zich door de duidelijke receptuur. Er staat onder andere een recept in van veganistische poffertjes gemaakt van zoete aardappel, kleefrijst en kokosmelk. Het proberen waard.

Terra, 224 blz., €30

Onze boerderij

Yvon Jaspers

Het boek Onze boerderij van ons aller Yvon Jaspers heeft toch wel de meest hilarische cover van het afgelopen jaar. Hebben ze gedacht dat het leuk was om te doen geloven dat Jaspers ongeveer 50 cm lang is? Geen idee, maar apart is het wel. Onze boerderij heet haar tv-programma, dus zo moest het boek ook heten. Het gaat echter om een stukje grond waar Jaspers vorig jaar zelf is gaan ‘boeren’. Het had zo’n leuk moestuinkookboek kunnen worden, denk ik steeds. Dat is het niet, maar – en dat zal u misschien verbazen – de 60 recepten in het boek zijn opvallend leuk. Die zijn geschreven door Dosia Brewer en die weet heel goed hoe dat moet.

Carrera Culinair, 224 blz., €30

Vega

Janneke Phillipi

Helemaal in het zuidelijkste puntje van Limburg woont het echtpaar Philippi, dat al jarenlang zeer constant recepten schrijft en kookboeken maakt waarvan ons hele land plezier heeft. Janneke Philippi schrijft de recepten en haar man Serge, die fotograaf is, maakt er de mooiste beelden bij. Hun huis komen ze amper uit; ze hebben hun eigen studio waar alles wordt gekookt en vastgelegd. Hun nieuwste boek Vega had van mij de kookboekenprijzen van 2022 mogen winnen. Vegetarische inspiratie van de eerste tot de laatste pagina, creatief, to the point en bijzonder smakelijk.

Nigh & Van Ditmar, 256 blz., €33

The British Cookbook

Ben Mervis

Nog altijd komen, voor mij althans, de beste kookboekenschrijvers uit Engeland. Dat is al decennia het geval. Van Elizabeth David en Alan Davidson tot Yotam Ottolenghi, Delia Smith, en natuurlijk Claudia Roden. Maar de Britse keuken stond altijd nog slechter bekend dan de Nederlandse keuken. ‘Voor het eten hoef je niet naar Engeland’, hoorden we meestal. Daar is sinds begin deze eeuw, net als bij de Nederlandse keuken, verandering in gekomen. Puddings and pies, buns and loafs, casseroles and Sunday roast – allemaal even heerlijk als klassiek Engels. In dit boek maar liefst 450 pagina’s comfort food, met als afsluitend hoofdstuk chutneys en marmelades.

(Engelstalig) Phaidon Press Limited, 464 blz., €50

Kipbijbel

Rogier Trip, Alain Caron

‘Een mijlpaal en een historisch besluit’, noemen de Actiegroep Wakker Dier en de Dierenbescherming het. Na jarenlang actievoeren is het dan eindelijk vanaf 1 januari 2023 bij wet verboden nog plofkip te verkopen in de supermarkt. Dat betekent overigens niet het einde van die arme plofkip in ons land. De meeste worden alsnog geëxporteerd naar het buitenland. Controleer de kip die je koopt op het Beter Leven-keurmerk en maak er vervolgens een recept mee uit de nieuwe Kipbijbel van de chefs Rogier Trip en Alain Caron. Kip is en blijft het meest veelzijdige stukje vlees en heeft internationale allure.

Carrera Culinair, 448 blz., €35

Carpati

Irina Georgescu

De Karpaten is een hooggebergte dat zich in een halve cirkel grotendeels uitstrekt over Tsjechië, Slowakije, Polen, Oekraïne en Roemenië. Het langste gedeelte ligt in Roemenië, en daar komen ook de meeste recepten vandaan. De in het Verenigd Koninkrijk wonende Irina Georgescu is van oorsprong Roemeense. In dit boek laat ze je kennismaken met de Roemeense keuken, een keuken die we hier in het westen eigenlijk niet kennen. Dat vooral maakt het boek spannend. Er staan gerechten in die voor ons echt nieuw zijn, maar voor de Roemeense bevolking dagelijkse kost. De dagelijkse kost van anderen tot je eigen dagelijkse kost maken, is een verrijking voor het leven.

Good Cook, 224 blz., €27,50

Yoko

Yoko Inagaki, Christel van Bree

De Nederlandse Christel van Bree is reisleidster. Via haar reisorganisatie Dimsum Reizen laat ze Japanliefhebbers kennismaken met de Japanse keuken. Op reis kwam ze in aanraking met Yoko Inagaki uit Osaka. Lang verhaal kort: Yoko is inmiddels haar vaste partner in Japan bij het wegwijs maken van toeristen in de lokale keuken. Samen hebben ze een boek gemaakt, waarbij vooral de uitvoering direct in het oog springt. Vormgeefster Aleid Bos heeft haar werk met ontzettend veel smaak gedaan. Een Japans kookboek van Nederlandse makelij met duidelijke recepten en veel uitleg.

Becht, 240 blz., €35