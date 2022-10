Winterjassen en -schoenen over? Hier zijn ze nu ook ‘keihard’ nodig

Beeld Shutterstock

De zes jaar hiervoor brachten jullie alle kleding naar het buitenland.

“Klopt, maar ons bereik is inmiddels zo groot dat we zo’n 20.000 jassen kunnen inzamelen. Dan voelt het gek om die allemaal over de grens uit te delen, terwijl ze nu in de Nederlandse crisisopvang ook keihard nodig zijn. Daarnaast gaat er kleding naar mensen die op de vlucht zijn in Griekenland en naar Oekraïners in Moldavië.”

Niet elk vodje wordt bij jullie goedgekeurd.

“Dat heeft twee redenen. Één: je wordt gelukkig van iets moois weggeven. Twee: je wordt gelukkig van iets moois kríjgen. Waarom zou je zooi geven?”

Waar zamelen jullie de kleding in?

“Er waren meer dan honderd inzamelaars, van wie vijf in Amsterdam. De actie loopt bijna af, maar ik ken de gemiddelde huismoeder, die laat alles tot op de laatste dag bij de voordeur staan en denkt dan: god, ik moet die tas nog wegbrengen! Tenminste, zo ben ik zelf, haha. Op onze site staat waar je nog terecht kunt.”

Hoe werd de kleding andere jaren ontvangen?

“Dat ontroert me altijd. Als je vlucht, raak je niet alleen je land, maar ook je identiteit kwijt. Je kunt je niet kleden zoals je wilt. Wij geven dat basisrecht even terug. Vaak hebben we een strakke planning, maar blijven mensen langer tussen de spullen zoeken. Daar zou je geïrriteerd door kunnen raken, maar ik snap het zó goed. Ik krijg er nu bijna tranen van. Stel dat je na twee jaar eindelijk iets aan kunt trekken wat je echt mooi vindt. Dan denk ik: weet je wat, ik ga lekker zitten en gooi het schema om. Neem alle tijd.”