Wim Bohnenn organiseert al 50 jaar evenementen en regelt artiesten voor het Diemer Festijn: ‘Ik kan iedereen bellen omdat ik met iedereen goed ben’

Hij presenteerde zeventien huldigingen van Ajax, voer met het Nederlands elftal over de grachten en deed het afscheid van André Hazes in de Arena. Nog steeds regelt evenementenorganisator Wim Bohnenn (71) de artiesten voor de feestweek in zijn woonplaats Diemen.

“Het Diemer Festijn is elk jaar weer een feestje. Er wonen hier heel veel Amsterdammers. Veel mensen op leeftijd, dus die hebben de stad zien veranderen. Op donderdag hebben we de seniorenmiddag. Dan zit de tent rammetje vol. We hebben grote namen gehad als Ronnie Tober en Imca Marina. Maar weet je wat het meeste succes heeft? Het Amsterdams Volkskoor of het Jordaancabaret van Jan de Bie. Dan zie je die oudjes uit volle borst meezingen en genieten van de baaien rokken. Dat Amsterdamse repertoire is onverslijtbaar. Mijn kinderen zijn er ook dol op.

Ik woon in Diemen, maar ik koester Amsterdam. Ik ben geboren en getogen in de Bilderdijkstraat. Mijn vader had een slijterij. Wij woonden achter de winkel. Het was een gezellige buurt om op te groeien. Een vriendin van me woont bij de Admiralengracht. Daar zit een leuk terras. Als we daar zitten, geniet ik van de drukte en de reuring. De hulpdiensten die met loeiende sirenes over de trambaan gaan. Maar ik ben ook blij als ik weer naar Diemen kan. Het is hier rustig en ik betaal hier geen 7,50 euro aan parkeergeld. Ik vind het niet erg om geld uit geven, maar dat is toch buitenproportioneel.

Amsterdam is minder gezellig geworden. Dat komt door alle regeltjes en maatregeltjes. Neem nou die belachelijke situatie met die knip in de Wibautstraat. Of het verplaatsen van de Wallen. Hoe kun je dat bedenken met je gezonde verstand? In de jaren negentig deden wij de Keizersrace op de gracht. Dat was een initiatief van fotograaf Hans Peters, zelf een enthousiast schaatser. Er stonden tienduizenden mensen te kijken. En daar stonden dan twee agenten bij, mee te zingen met Geef mij maar Amsterdam. Er kon in die tijd gewoon ontzettend veel. Als je iets bedacht, was het gevaar groot dat het werd uitgevoerd.

De kneepjes van het vak

Ik doe dit werk al vijftig jaar. De evenementen zijn op mijn pad gekomen. Dat was in de jaren zeventig. In het weekeinde floot ik wedstrijden. Verslaggever Wim Koevoets van Nieuws van de Dag had het initiatief genomen voor een straatvoetbaltoernooi voor de jeugd. De Amsterdamse afdeling van de KNVB vroeg of ik eens wilde kijken wat dat voorstelde. Ik vond het geweldig en ben aangehaakt als medeorganisator en scheidsrechter. Het was ook een groot succes. Het was bedoeld voor de herfstvakantie, maar er was zo veel animo van scholen dat we al in september moesten beginnen. De finale was op de Dam.

Ik was goed bevriend met Tom Mulder. Tommetje Hotdog. Hij was de grote man achter het stadscarnaval in Amsterdam. Dat was toen nog heel groot. Tommetje benoemde elk jaar persoonlijk de stadsprins. Dat waren grote namen als Willy Alberti, Leo Horn, Carry Tefsen, Harry Slinger en André Hazes. Tommetje was een rasorganisator. Hij organiseerde ook viswedstrijden voor Sjaak Swart en zijn vrienden. Ik ben met hem gaan meelopen en heb zo de kneepjes van het vak geleerd. En ik kreeg toegang tot zijn netwerk. Dat is nog steeds mijn kracht: ik kan iedereen bellen omdat ik met iedereen goed ben.

Zo zit dit vak in elkaar. Zo heb ik René Froger en Marco Borsato naar Diemen kunnen krijgen, normaal gesproken natuurlijk onbetaalbare artiesten voor een gratis festival. Maar ik heb met Froger bij hem thuis zitten klaverjassen tot de krant in de bus viel. Tijdens de Grote Prijs in Zandvoort was ik gevraagd voor een privéfeest in een beachclub. Daar stonden mensen als Mart Hoogkamer, Yves Berendse, Joël Borelli. Mart staat dit jaar ook in Diemen. Met Peter Beense heb ik twee keer de Afas gedaan. Afgelopen zondag zat ik bij hem thuis zijn zestigste verjaardag te vieren. Je bent goed met elkaar. Dat is lekker werken.

Laag in het bier

Zo ben ik ook goed geworden met Hazes. Tommetje had André gevraagd als stadsprins en mij verzocht hem tijdens het carnaval te begeleiden als adjudant. André was nog opkomend, hij werkte als discjockey in café De Posthoorn. Het klikte en we kregen een band. Met Sjaak Swart en Bram Haverkamp organiseerde ik een keer per jaar een Amsterdamse avond in de Jaap Eden. Hazes kwam altijd, ook toen hij groter en groter werd. Omdat we goed waren met elkaar. Dat was voor hem ook belangrijk. Hij was goed van vertrouwen en daar werd nogal eens misbruik van gemaakt. Hij wist dat ik over hem waakte.

We hebben samen heel veel meegemaakt. Ik ging mee naar optredens. Ik presenteerde de eerste grote shows in Ahoy’. Als er weer een show aan kwam, gingen we een week in Huis ter Duin zitten, samen met Joop Kruis, voormalig bokser en huisvriend. Het was onze taak om Dré, zoals we dat noemden, een beetje laag in het bier te houden. Vanwege zijn stem. Hij was een zenuwlijder. Een dag voor het concert reden we naar Rotterdam voor de soundcheck. Bij de eerste tonen konden we horen of het goed zat met de stem. En dan wisten we: hij gaat het weer redden.

Ik heb als presentator de grote concerten in Ahoy’ gedaan, in de Arena en in het Olympisch Stadion. En uiteindelijk ook zijn afscheid in de Arena. Ze stonden in de rij om dat te presenteren, maar Rachel wilde dat ik het deed. Daar ben ik haar nog steeds dankbaar voor. Ik ben vooraf bij de kist gaan kijken, zodat ik niet zou volschieten op het podium. Het afscheid had een enorme impact. Dat had niemand verwacht. Ik heb thuis een ordner met brieven en mails van wildvreemde mensen. Zo’n afscheid, dat is eenmalig. Dat gaat geen artiest meer meemaken en ook geen premier trouwens.

Een oranje leeuw

Een mooie herinnering is de huldiging van het Nederlands elftal in 1988. Het huisorkest van Oranje waren de Teletoeters van De Telegraaf waar ik toen voor werkte. Zij mochten mee op de boot. Ik regelde dat en wilde natuurlijk zelf ook mee. Maar ja, ik speelde geen instrument. Ik heb een paar bekkens geregeld en ben op de boot gestapt. Jan de Bie wilde ook mee. We zochten nog iemand voor in het leeuwenpak en die taak heeft hij op zich genomen. We pesten hem er nog steeds mee, dat van alle mensen langs de kant niemand hem heeft gezien. Ook op de beelden is alleen een oranje leeuw te zien.

Door die huldiging raakte ik bekend bij de gemeente. Vanaf dat jaar kreeg ik het verzoek om ook de huldigingen van Ajax te doen. Ik heb er zeventien gedaan. Ik stond naast Eberhard toen hij die opmerking maakte dat hij al naar Ajax ging toen de fluitende supporters nog in hun pyjamaatjes naar Sesamstraat zaten te kijken. Eberhard was een warme man met heel veel humor. Hij had natuurlijk het voordeel van een schat aan ervaring. Dat straalde allemaal af op zijn burgemeesterschap. Door Eberhard vond je de erge dingen van Amsterdam minder erg. Je ging milder over de stad denken.

Of ik verwacht nog een huldiging te doen? Ik moet natuurlijk maar afwachten of ik word gevraagd. En Ajax moet natuurlijk eerst kampioen worden. Ze zijn nu druk aan het bouwen, zoals dat wordt genoemd. Als je Sjaak Swart daarnaar vraagt, gaan alle sluizen open. Dan pis je in je broek van het lachen. Wat ik heel erg vond, was de manier waarop Edwin van der Sar is behandeld. Hoe hij werd uitgefloten bij het afscheid van Maarten Stekelenburg. Na alles wat hij als speler en bestuurder voor de club heeft gedaan. Voor mij is hij een clubicoon. En een icoon moet je koesteren.”

Diemer Festijn: 5 t/m 9 september. Zie: diemer-festijn.nl.