William Spaaij: ‘Bos en Lommer is een lievere buurt geworden’

William Spaaij Beeld Jakob Van Vliet

Mijn buurt

“Dat is al dertien jaar Bos en Lommer, oftewel BoLo. Toen ik 24 was, kocht ik het appartement waar ik nu nog steeds woon. Ik vind BoLo een van de meest diverse buurten qua cultuur, geloof en type mensen. Het is in die dertien jaar een lievere buurt geworden; mensen kijken wat meer naar elkaar om dan eerst. Maar nog steeds heeft het een rauw randje. Er zijn best veel nieuwe zaakjes bijgekomen, er is genoeg veranderd, maar tegelijkertijd heeft de buurt z’n eigen karakter behouden.”

Favoriete winkel

“Ik ben dol op de Action. Als je kijkt naar hoeveel iets daar kost en hoe het gemaakt wordt, kan dat eigenlijk echt niet, maar toch ga ik er graag heen. Je kunt er letterlijk alles kopen, van die heerlijk praktische dingen zoals stickerverwijderaar en secondelijm. Mijn grootste excuus om erheen te gaan zijn Kitkats, mijn verslaving. Bij Albert Heijn worden ze per vijf verkocht, bij de Action per drie – veel beter. Ik eet ze allemaal in één keer op, dan is vijf echt te veel. Drie Kitkats achter elkaar is nog wel oké, voor mijn doen dan, haha.”

Favoriete winkel de Action Beeld Jakob Van Vliet

Plein

“De Noordermarkt is een rustpunt in de drukke Jordaan. Het ligt prachtig, tussen de Noorderkerk en de Prinsengracht in. De perfecte plek om een terrasje te pakken, gelukkig kan dat weer.”

Beste plek om te relaxen

“Dat is Sauna Deco, misschien wel de fijnste plek van Amsterdam, die ik de afgelopen maanden het meest heb gemist. Het ligt midden in de stad, en toch kennen maar weinig mensen het. Meestal ga ik er ’s avonds heen, en ik ga all the way: van de sauna en het koude dompelbad tot aan een massage, en altijd val ik wel een halfuurtje ergens in slaap. Ik huur er ook steevast een badjas, wat eigenlijk onzin is; die kan ik makkelijk meenemen. Maar ik kan soms wel een beetje een prinsje zijn.”

Sauna Deco Beeld Jakob Van Vliet

Uitgaan

“Wicked Jazz Sounds in de Lovelee, de voormalige Sugar Factory. Voordat de coronacrisis uitbrak, werd dit feestje elke zondagavond georganiseerd. Voor mij als acteur is dat perfect: op zondag begint je weekend. Ik vind de afwisseling tussen livemuziek en een dj superleuk en dans op die avonden aan een stuk door.”

Mooi lied over Amsterdam

“Hallelujah Amsterdam van Ramses Shaffy geeft me het gevoel van het bruisende, levendige Amsterdam. Ik luister het graag als ik op een zonnige dag door de stad fiets.”

Restaurant

“Amsterdam heeft meer dan genoeg heel goede restaurants, maar ik vind het sfeertje in de Foodhallen zo gezellig. En ik houd ervan om in plaats van een hoofdgerecht meerdere hapjes te eten. Ik haal er altijd knapperig gefrituurde groenten bij een veganistisch zaakje. En dan daarna door naar de Filmhallen.”

Broodje

“De Tuna Melt op een ciabatta bij Small World op de Binnen Oranjestraat is fenomenaal. Het brood komt altijd vers uit de oven, en het beleg gaat er in van die perfecte laagjes op met een heerlijke saus en kaas die niet helemaal gesmolten is, maar wel een beetje. Precies goed. Echt, ga daar een broodje halen, het is heaven.”

Small World Beeld Jakob Van Vliet

Dieren in Amsterdam

“Mijn kat en trouwe metgezel Hunk, die dit jaar dertien wordt. Hij heeft een paradijselijk leven: ik heb een tuin, hij kan altijd in en uit huis lopen, eten staat non-stop voor ’m klaar en de buren zijn ook dol op hem. Als ik een paar dagen weg ben, passen zij met liefde op Hunk. Nu hij ouder wordt, wordt hij ook wat aanhankelijker.”

Favoriete plek om te sporten

“Ik ben gek op dansen. ’s Ochtends als ik wakker word, mediteer ik, eindigend met dans. Normaal gesproken doe ik elke dinsdagavond aan ecstatic dance in Odessa, een schip aan de Veemkade. Je gaat dan met elkaar, zonder alcohol of drugs, in twee uur tijd naar een soort extatische staat van zijn. Je kunt met anderen dansen, elkaar opzwepen, maar ook volledig in jezelf blijven. Het is heerlijk, je voelt en ervaart alles zo echt. Het zal nog wel even duren voordat we Odessa weer op mogen.”

Mooiste herinnering

“Ik heb veel herinneringen, maar wat ik echt ga onthouden, is de afgelopen periode. Ik heb zo ontzettend veel gelopen door Amsterdam, waardoor ik de stad beter heb leren kennen en mooie plekjes heb ontdekt. Het Erasmuspark is bijvoorbeeld echt een vet park, en niet ver van het Vondelpark zit een buurtje met heel mooie huisjes, aan het Jacob Marisplein, wat ik nog niet kende. Ik ben nog meer gaan waarderen waar ik woon en wat ik heb.”