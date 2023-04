Wildcamera’s spotten spokende beesten in de stad: ‘Ik wil in het Westerpark de hermelijn op beeld vangen’

Bioloog Atze van der Goot bij een net geplaatste wildcamera in het Westerpark: ‘Eigenlijk onvoorstelbaar dat hier hermelijnen leven. Maar we zijn vaker verrast. Verderop woont een vossenfamilie.’ Beeld Jennifer Gijrath

Bioloog Atze van der Goot (28) is net terug uit Nepal, waar hij tijgers, neushoorns, olifanten en sporen van het sneeuwluipaard zag. De overgang naar de stadsnatuur van de watertuin in het Westerpark moet groot zijn, maar afgezien van een lichte jetlag is er niets aan hem te merken. “Ik geniet van álle natuur. Kijk daar, het winterkoninkje! Er zitten hier ook ijsvogels.”

Het is de perfecte dag om een wildcamera te installeren. Houtduiven en merels liggen te zonnen op het gras. Het broedseizoen is in volle gang, reigers vliegen af en aan met takken in hun snavel. Een ooievaar glijdt in cirkels door de blauwe lucht zoals alleen een ooievaar dat kan. Maar waar hangen we de camera op?

Van der Goot kan niet kiezen tussen een loopplank boven een slootje en een paadje langs een takkenril. “Ik wil de hermelijn op beeld vangen. Dit verruigde, rommelige gebiedje is geknipt voor ze. Ze jagen graag met dekking van een takkenril, maar zo’n bruggetje is ook echt iets waar ze gebruik van maken. Uiteindelijk wil ik hier een mostela, een speciale camerakist neerzetten. Hermelijnen steken graag hun kop in holen op zoek naar muizen, ratten en konijnen, en als ze dat in zo’n kist doen, staan ze meteen goed op beeld. Voor andere wildcamera’s bewegen ze soms te snel.”

Levensader

Met twee andere biologen, Stijn Nollen (27), parttime ecoloog bij de gemeente, en Koen Wonders (36), stadsecoloog, begon Van der Goot in 2020 met het ophangen van wildcamera’s om te zien wat voor beesten er ’s nachts door Amsterdam spoken. “De meesten van ons studeerden nog, het was coronatijd, je kon nergens heen. Dus we liepen veel in het park. Ik had al gewerkt met wildcamera’s tijdens mijn mastersonderzoek naar het sociale gedrag van hyena’s in Botswana. We hoorden dat er een hermelijn gesignaleerd zou zijn in het Flevopark. Waarom gebruiken we wildcamera’s niet eens in de stad, dachten we.”

Ze harkten het geld bij elkaar voor de kostbare camera met bewegingssensor, en de mogelijkheid om nachtbeelden te schieten, en hingen hem op in het Flevopark. De hermelijn liet zich niet zien, maar wel: de boommarter. “Een boommarter! Als je de wetenschappelijke literatuur erop naslaat, staat er bij biotoop: ‘onverstoorde loofbossen’. Nou, dat mogen we wel even herzien.”

Sindsdien monitoren ze elk voorjaar een van de scheggen van Amsterdam. Een scheg klinkt als een Jiskefet-woord, maar is een groene strook die als een tentakel vanuit het buitengebied de stad in dringt en meestal eindigt in een stadspark. “Die acht scheggen zijn echt uniek voor Amsterdam,” zegt Van der Goot. “Die verbonden groengebieden zijn een levensader voor veel dieren. Het Vondelpark zit niet aan zo’n scheg vast, en je zult daar bijvoorbeeld dan ook geen mollen vinden.”

Naaktzwemmers

Inmiddels hebben ze twaalf camera’s verworven en opnamen gemaakt in de Diemerscheg (die eindigt in het Flevopark) en de Schellingwouderscheg (vaak tot onderdeel van de Waterlandscheg gerekend). Voor volgend voorjaar staat de Amsterdamse Bos-scheg gepland.

Tot nu toe filmden ze een roerdomp, waterral, beflijster, een ree in het Flevopark, een steenmarter in Noord en bevers in de Diemerscheg. “En heel veel vossen: met een snoekbaars in de bek, of een meerkoet, of een Turks brood. Ook opmerkelijk: op sommige nachten verscheen er wel veertig keer een rat op beeld, al zullen dat niet allemaal verschillende dieren zijn geweest.” Het absolute hoogtepunt was de otter in de Diemerscheg. “Wij waren de eersten die de otter op beeld kregen. Dat heeft maanden geduurd, waarin we de camera’s telkens op andere plekken hingen.”

Maar nu die hermelijn nog in het Westerpark, onderdeel van de Brettenscheg, die helemaal naar Spaarnwoude loopt. Van der Goot kiest voor het bruggetje en sjort de camera vast aan een knotwilg. Het is dezelfde camera waarmee de otter is gespot, dus misschien brengt dat geluk. “Het belangrijkste is dat er geen bewegende takjes of rietstengels voor de lens komen. De sensor reageert op beweging.”

De camera heeft ook een infraroodsensor voor nachtelijke opnamen. “Dit is een no glow-model. Goedkopere apparatuur geeft vaak een beetje licht af. Bevers kan dat niets schelen, camera’s boeien ze niet. Maar otters zijn zo slim en schuw, die reageren daarop. Tijdens mijn veldwerk in Botswana werden zulke camera’s vaak gesloopt door olifanten. Die duwen er dan even een slagtand in.”

Van der Goot over de locatie van de wildcamera: ‘Het belangrijkst is dat er geen bewegende takjes of rietstengels voor de lens komen. De sensor reageert op beweging.’ Beeld Jennifer Gijrath

Van der Goot legt nog een slot om de camera. “Er is er wel eens een van ons gejat. Soms zie je ook mensen in beeld die even van dichtbij komen kijken. Ook betrappen we regelmatig wildplassers en een keer naaktzwemmers in het Flevopark. Als mensen ons bezig zien, zijn ze meestal erg enthousiast. Ook terreinbeheerders verlenen alle medewerking. Iedereen is wel benieuwd welke dieren er nu eigenlijk leven.”

Vindplaatsen geheim

De camera hangt, over twee maanden zal Van der Goot het SD-kaartje ophalen om te zien wat er op staat. “Bijzondere soorten voeren we in op Waarneming.nl. Die cijfers voeden op hun beurt de Nederlandse Databank Flora en Fauna, waar wetenschappers en experts mee werken. Als we iets heel bijzonders zien, lichten we ook de stadsecologen van de gemeente in, zoals met die otter. Die zijn meteen aan de slag gegaan met faunapassages voor otter en bever.”

De waarnemingen worden ook gedeeld op het Instagramaccount 020wildlife. De precieze vindplaatsen blijven geheim. “Daar zijn we discreet in. Het schijnt zelfs dat er nog gestroopt wordt in en om Amsterdam en je wilt ook niet dat drommen ‘ecotoeristen’ op zoek gaan naar de marter en de roerdomp. Dat is wel een beetje dubbel, want mensen zijn ook gewoon oprecht enthousiast over bijzondere dieren in de stad.”

Volgens Van der Goot zouden biologen veel meer onderzoek moeten doen naar dieren in de stad. “Bepaalde soorten doen het in de stad beter dan daarbuiten. Maar we weten nog maar weinig over wat ze hier precies eten, of en hoe ze hun gedrag aanpassen, hoe groot de populaties zijn. Dat is wetenschappelijk interessant, maar ook van belang voor natuurbescherming. Stadsparken en stadsranden kunnen een uitkomst zijn voor veel soorten, zeker nu verstedelijking zo toeneemt.”

Opportunisten

De soorten die profiteren zijn over het algemeen de generalisten: flexibele opportunisten met een breed dieet die redelijk bestand zijn tegen verstoring. Hier in het Westerpark dendert om de paar minuten een trein voorbij en horen we sirenes. Boven de boomtoppen torent het reuzenrad van de kermis uit, en naast de watertuin rennen roedels honden in het losloopgebied achter elkaar aan. “Eigenlijk onvoorstelbaar dat hier misschien wel hermelijnen leven. Maar we zijn al vaker verrast. Verderop, op het talud van het spoor, woont een vossenfamilie.”

Welke soorten hoopt Van der Goot, die binnenkort aan de slag gaat als adviseur ecologie bij de provincie Noord-Holland, verder nog met zijn camera’s te vangen? “De zeearend is ook al in Amsterdam gezien. Wie weet komt er ooit nog een verdwaalde wolf langs. Verder zal een aantal exoten vroeg of laat in de scheggen opduiken. Zoals de wasbeer, die al in Duitsland en de Belgische Ardennen voorkomt, en de wasbeerhond. De goudjakhals is ook zijn gebied aan het uitbreiden. Dat zijn ook allemaal generalisten.”

Dat dit dieren zijn die ‘van nature’ hier niet voorkomen, deert hem niet. “Principiële ecologen zullen daar misschien iets op tegen hebben. Maar ik ben allang blij dat er nog diersoorten zijn die het in ons midden, met al ons drukke gedoe en beslag op de ruimte, weten uit te houden.”