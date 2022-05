Wijn met een kaasplankje of croissanttaart bij Le Perron in Noord

Le Perron, Termini 177. Beeld Daphne Lucker

Boven de lichthouten, ovale bar hangen wijnglazen ondersteboven aan een stalen rek. Zwarte industriële lampen, bevestigd aan het metershoge plafond, verlichten de smalle houten bartafels en barkrukken aan het raam. Achter de glazen vitrine met vers belegde broodjes staat de bediening klaar in zwarte T-shirts met de tekst ‘grande thirst?’ erop.

Manager Janette Hupkens (59) werkt sinds haar zeventiende in de horeca. “Ik was klaar voor een nieuwe uitdaging,” zegt ze. Foodservice-organisatie Albron vroeg haar de nieuwste vestiging van Le Perron te runnen, pal naast metrostation Noord.

Behalve reizigers van en naar werk, of toeristen die Noord willen verkennen, hoopt Hupkens ook de buurtbewoners van Termini te bereiken. “Volgend weekend organiseren we een burenontbijt, zodat bewoners gratis onze biologische broden kunnen proeven,” vertelt ze.

Dit is niet de eerste Le Perron in de hoofdstad. Naast een bakkerij op de Middenweg, staat Le Perron dagelijks met kramen op onder andere de markt in Zeeburg, het Haarlemmerplein en het Stadionplein. Hupkens: “De mogelijkheid om een glas witte wijn (€5) met een kaasplankje (€12,50) te bestellen, bestond nog niet.”

Het meel voor de zuurdesem- en speltbroden wordt gekweekt en gemalen bij de boer, het afbakken gebeurt in de bakkerij van Le Perron. Van het overgebleven brood worden croque monsieurs (€7,50), croque madames (€8,25) en croutons voor in de tomatensalade (€6,95) gemaakt. “En als de croissantjes en koffiebroodjes aan het einde van de dag niet allemaal verkocht zijn, bakken we er een croissanttaart van.”

