Wijn, madeleines, goedgevulde borrelplanken: bij Le petit box hebben ze het

Beeld Daphne Lucker

Voor de etalage van delicatessenboetiek Le petit box in de Beethovenstraat staan twee ronde zwarte tafeltjes. Op het raam prijkt het gouden logo: een cadeautje met een strik. Eenmaal binnen loop je tegen een rechthoekige tafel aan met bloemen, kistjes vol Italiaanse rode wijn en muffins onder een glazen stolp. Alle kasten en muren hebben warme grijsbruine en beige kleuren.

Achter de tafel vind je de toonbank met vitrine. Die staat vol met sierlijke tartelettes met eetbare bloemetjes erop en macarons in allerlei kleuren. Boven de toonbank hangen twee klassieke kroonluchters en ernaast staan kasten met zilveren bewaarpotten voor verse thee.

De vrolijke Soufiane Latupeirissa (34) staat klaar om een cappuccino te zetten. Hij opende in 2020 Le petit box in Vinkeveen, maar: “Ik wilde graag een koffiezaakje, en dat bleef knagen.” In zijn nieuwe vestiging in Amsterdam-Zuid verwacht hij dan ook nog meer aanloop.

In de rechterhoek van het pand is een doorgang naar een ruimte die als bakkerij en keuken dient. Latupeirissa’s schoonmoeder Mylène van der Kwast (53) maakt er alle taartjes, zoals de populaire brownie-cheesecake (€9,95). Van der Kwast is kortgeleden begonnen met bakken, maar de liefde voor patisserie zit in haar familie.

En er is meer dat uit de keuken komt. Behalve voor wijn, madeleines en woonitems kun je bij Le petit box ook terecht voor goedgevulde borrelplanken voor elke gelegenheid, van babyshower tot vrijmibo. Daarnaast zijn er verse maaltijden om af te halen, zoals de bestseller truffelrisotto (€12,50), bereid door Latupeirissa’s schoonvader.

