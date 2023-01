Wijn en wild op de kaart bij restaurant De Poelier: ‘Ik kom zelf uit een jagersfamilie’

Beeld Dingena Mol

Wie uit eten gaat in het Oude Dorp van Amstelveen kan bijna niet meer om de restaurants van Jessica (49) en Remko Snoek (54) heen. Na visrestaurant The WineKitchen at Sea en wijnzaak The WineKitchen at Home openden ze in oktober met compagnons Bianca van den Berg en Leo en Michael Bronkhorst De Poelier.

“We richten ons hier op kip, gevogelte en wild. Ik kom zelf uit een jagersfamilie en ben groot fan van wild. Het is een heel puur soort vlees,” vertelt Jessica. Het menu is een creatie van Jessica en chef-kok Maarten Bunschoten, die na enkele jaren werken op privéjachten weer in dienst trad bij Jessica en Remko. “We waren nog niet klaar met elkaar.”

Van den Berg heeft altijd in de horeca gewerkt en werkte zich op tot restaurantmanager-vinoloog bij Ron Blaauw en afgelopen jaren bij Lute in Ouderkerk. Jessica en Remko runden tot 2020 samen restaurant The WineKitchen en werkten daarvoor in de auteursrechten voor televisie en film.

Naast kip, gevogelte en wild staat ook wijn centraal bij De Poelier. Remko: “Bianca is vinoloog en ik heb een grote passie voor wijn, dus het zit in ons dna. Klanten hebben hoge verwachtingen en daar willen we aan voldoen.”

Met gerechten als ravioli van eend (€14,50), Ilper boerderijkip (€25) en stroganoff van ree (€21,50) biedt De Poelier, op enkele gerechten na, weinig keuze voor vegetariërs. Een bewuste keuze, zegt Jessica: “Ik sta helemaal achter vegetarische gerechten, maar wij koken vanuit onze kracht en dat is vlees. We zijn heel bewust bezig met de levenskwaliteit van het dier en blijven kritisch kijken naar leveranciers.”

De Poelier Stationsstraat 9, Amstelveen Signature dish Ravioli van eend, een creatie van chef Maarten Bunschoten. Opvallend Het is de derde zaak van deze ondernemers binnen een vierkante kilometer. Voorganger Hiervoor zat Haddock Grill Club in dit pand.

