Wijmpjes Deli liegt niet over de XL-pastrami: die is inderdaad stééngoed

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Wijmpjes Deli.

Waar bestellen we?

De mannen achter het succesvolle restaurant Wijmpje Beukers in De Pijp openden te midden van de pandemie niet een, maar twee nieuwe zaken: eetcafé Schotsheuvel in Zuid en Wijmpjes Deli in de Jordaan. Je moet het maar durven.

Ik ben dol op traiteurs, zeker in de drukke decembermaand. Voor wie niet zo’n held in de keuken is, zijn kant-en-klare maaltijden – mits ambachtelijk gemaakt met hoogwaardige ingrediënten – écht een uitkomst. Zo op de valreep voor de feestdagen leek me een test van Wijmpjes kleine zusje dan ook een slim idee.

Je kunt zelf afhalen bij de deli, of laten bezorgen via Deliveroo. Het menu biedt talloze verse maaltijden (van klein tot groot), salades, broodjes, soepen, dips en zelfs complete borrelboxen. Weet wel: vrijwel alles wordt koud bezorgd, je warmt het zelf op in de oven.

Rijden maar!

Na 35 minuten arriveert de scooter en pak ik de goedgevulde tas uit. Het is zeer netjes verpakt; alleen het broodje is wat onhandig in een papieren zakje gestoken. Gelukkig heeft ie de tocht overleefd.

Online wordt de homemade pastrami XL (€10,50) aangeprezen als ‘de beste homemade pastrami van Amsterdam’. Daar is geen woord van gelogen: dit is een stééngoede sandwich. Dik pluizig witbrood, licht getoast, belegd met mals en kruidig gepekeld rundvlees, een frisse saus, flinke plakken augurk en gesmolten gruyère. Zo’n broodje waar je bomvol van raakt – en dat je tóch meteen een tweede zou willen.

De aardappel-preisoep (€6,50) is een knuffel in een kom. Er was 280 milliliter beloofd, maar ik krijg zowat een halve liter. Een dikke, extreem romige substantie met kaas en lekker veel grove mosterd; de ideale wintersoep.

Klinkt goed!

’s Avonds warm ik de rest op. De drie kleine gerechtjes, elk €3,95 per stuk, zijn alle een schot in de roos – en je krijgt zeer veel waar voor je geld.

De miso aubergine is een bakje vol geroosterde stukjes aubergine, in een miso-marinade met bosui en sesam. Hoog op smaak, veel umami. De paddenstoelenmix is fijn geroosterd met knoflook, verse kruiden en citroen. De geroosterde spitskool met kerrie en peper (optioneel met ansjoviscrème voor één euro extra) is echt zo’n gerechtje dat je prima zelf zou kúnnen maken, maar eigenlijk gewoon bijna beter bij de deli kunt halen. Het scheelt je zeker een uur werk, en deze smaakt top.

Dan: de hoofddis. Ik warm het eendenboutje (€8) op, reeds zacht gegaard en van hoge kwaliteit, met de reusachtige portie aardappelgratin (€5), met precies zoveel room en kaas als je zou willen.

Toe: een bakje donkere chocolademousse met amaretto en zoete kersen (€5). Wát een feestmaal, en dat voor belachelijk goede prijzen.

Wijmpjes Deli Open ma-zo 12.00 tot 20.30 uur

Bestellen via Deliveroo

Prijs €47,85 voor 8 gerechten.

Aanrader Ja! Vooral als je wat bijzonders én gemakkelijks in huis wil halen met de kerst

