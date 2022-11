Wij de barbaren? Denk eens aan al het geld dat naar obscene spektakelfilms is gegaan!

Bommen gaan voor het meisje in ‘True Lies’ (Tia Carrere en Art Malik). Beeld Sygma via Getty Images

Stel je voor: je tast diep in de buidel om een groot feest te mogen geven en je krijgt je duurbetaalde toestemming. Vervolgens investeer je een godsvermogen om een onvergetelijk evenement te organiseren. Je doet jarenlang je uiterste best. Je haalt het onderste uit de kan, spaart kosten noch moeite. Uiteindelijk heet je de hele wereld welkom op een toernooi dat de stoutste verwachtingen overtreft.

Dan mag je toch hopen dat je tomeloze inzet en immense investeringen geprezen worden? Dat men op zijn minst uit respect of beleefdheid zou zeggen: ‘Dank U wel voor dit goed geoliede toernooi. Alles loopt gesmeerd hier. Wij zijn onder de indruk. Goed gedaan!’

Maar dat horen wij dus niet. Wij horen kritiek en worden bedolven onder een lawine van afwijzend commentaar. Wij worden bedankt met een spervuur aan klachten over onze samenleving en werkwijze. Wij zien opgeheven vingertjes zo ver het oog reikt. Wij horen boegeroep. Het is onbegrip voor en na.

Maar het verrast ons niet, integendeel. Voor we de toestemming kochten, wisten we het eigenlijk al. Ze gaan ons de les lezen, ze zullen ons terechtwijzen. Dat doen ze altijd. Ze zullen op botte wijze duidelijk maken dat wij tekortschieten, dat wij de barbaren zijn. Net als in die platvloerse films waar zij zo gek op zijn. En dan anderen voortdurend de les lezen. Er is niets veranderd.

Obscene spektakel

Je gedachten gaan terug naar de duurste film aller tijden, anno 1994. Het obscene spektakel kostte honderd miljoen dollar. Dat is tegenwoordig niets bijzonders, maar het was toen een record. Mensen spraken daar schande van: stel je voor wat je allemaal zou kunnen doen met dat geld indien je het voor een nobel doel zou aanwenden. Er was destijds ook genoeg mis in de wereld en honderd miljoen helpt altijd. Bij een hongersnood bijvoorbeeld. Na een aardbeving, een vloedgolf of een orkaan. Tegen kanker.

Maar dat bedrag ging dus helemaal op aan de komisch bedoelde actiefilm True Lies, waarin de grote actieheld Arnold Schwarzenegger met een huwelijkscrisis worstelt en stiekem op Arabieren jaagt. Daar moesten de mensen om lachen. Hun stoere Arnold had thuis moeite met zijn vrouw en kreeg als geheim agent ruzie met terroristen van de ‘Crimson Jihad’, dat zijn zweterige ongeschoren mannen die met hun ogen rollen en verliefd naar bommen kijken. De halve wereld kon er om lachen, alleen The Lion King en Forrest Gump trokken meer publiek. Maar bij Arnold tegen de Jihad werd het hardst gelachen in 1994.

Je denkt nog verder terug, toen je nog maar een jongen was en op reis in Londen naar Raiders of the Lost Ark mocht. Dat was de eerste film met archeoloog Indiana Jones. Die vecht met blote vuisten en een zweep tegen de nazi’s. Maar op een markt in Caïro staat hij ineens tegenover een grote Arabier met een enorm kromzwaard. Hij heeft geen schijn van kans. Maar dan trekt Jones een pistool en schiet hij ’m dood. Je vergeet nooit meer wat de Engelsen in de bioscoopzaal deden: ze joelden en ze lachten. En ze gaven Jones een daverend applaus. Voor de dode Arabier.

Stok of zweep

Misschien is het daar begonnen in die populaire actiefilms. Misschien was dat de eerste Arabier die voor de grap werd neergeknald. Die film werd de grootste hit van 1981 en niet alleen in Londen. Weet je hoe ze voetbal daar noemen? The Beautiful Game. Daar lachen ze niet om. Op de tribunes huilen ze van blijdschap of ontroering. Dat zit diep. Maar wat doen zij wanneer wij alles op tafel leggen om hun schitterende spel een schitterend toernooi te geven? Dan komen ze bij ons zoeken naar een stok of zweep om ons een pak slaag te geven.

Stel je voor: je hebt jarenlang je best gedaan om te laten zien dat je niet bij de Crimson Jihad hoort. Je hoopt dat er meer mensen naar je schitterende toernooi zullen kijken dan er destijds naar de grote Schwarzenegger of de cowboy Indiana Jones keken. Je hoopt dat ze ook een keer voor jou zullen klappen. Dat ze zullen begrijpen dat wij geen kromzwaarden trekken, maar hen de hand reiken. Kijk eens wat wij voor jullie gedaan hebben. Dit is toch wat jullie willen zien? Wij hebben jullie betaald om dit te mogen doen. En dan krijgen wij een rode kaart?

Het is onbegrip voor en na.