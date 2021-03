Wie zitten er komende verkiezingen op de stembureaus?

Leon Feenstra. Beeld Nina Schollaardt

Léon Feenstra (25), master Earth Sciences (UvA), woont in Noord

Stembureau Noord

Functie stembureaulid

Dag 15, 16 en 17 maart

Betaalde kracht

“De eerste keer dat ik op een stembureau werkte, was ik stemmenteller. Het leek me leuk om bij te dragen aan het geheel van stemmen en om te zien hoe het er aan de andere kant van de stemtafel aan toegaat. Ik kwam zo in contact met mensen die ik niet snel zou ontmoeten in mijn dagelijks leven. Ik woonde toen al vijf jaar in Noord, maar zag op het stembureau pas echt wie er in mijn buurt woont.

Tijdens de Provinciale Staten- en gemeenteraadsverkiezingen was de sfeer gemoedelijk, dus ik denk dat dat dit jaar ook zo zal zijn. Nu met corona is het allemaal wel een beetje anders dan normaal. Het was altijd al zo dat je afstand moest houden omdat je niet bij elkaar in het hokje mocht komen. Ik vind het risico om besmet te raken niet erg spannend. Het wordt spannender om te zien hoe mensen zich zullen gedragen. Ik heb geen zin om in discussie te gaan met iemand over regels die ik niet heb bedacht.”

Ella van de Reep. Beeld Nina Schollaardt

Ella van de Reep (39), verpleegkundige, woont in Noord

Stembureau Amstelveen

Functie voorzitter

Dag 17 maart

Vrijwilliger

“Ik werk al vanaf mijn 18de op stembureaus in Amstelveen. Daar ben ik destijds ingerold, omdat mijn vader bij de gemeente werkte. Op die leeftijd ging het me vooral om het geld. Later realiseerde ik me dat ik het stemrecht van de vrouw belangrijk vind, en het is waardevol om bij te kunnen dragen aan de democratie. Ik vind dat een heel mooi recht.

Als voorzitter controleer ik de geldigheid van stempassen, check ik de overeenkomst tussen de identiteitsbewijzen en de stempas, en kijk ik of de stembiljetten in de stembus belanden. Het verschil met de werkzaamheden van een stembureaulid is dat wanneer er bijvoorbeeld calamiteiten zijn, ik het proces-verbaal invul en contact heb met de gemeente.

Ik heb altijd met dezelfde drie mensen op een stembureau gewerkt. Nu zijn er twee afgehaakt; één durft niet door corona, de ander heeft geen zin in de maatregelen. Ik zie er eerlijk gezegd ook wel een beetje tegenop. Normaal gesproken verloopt het altijd probleemloos, maar het zou goed kunnen dat er lastige situaties ontstaan als mensen zich niet aan de maatregelen willen houden.”

Marijn Makker. Beeld Nina Schollaardt

Marijn Makker (33), screenings­consultant, woont in Nieuw-West

Stembureau Oost

Functie voorzitter

Dag 17 maart

Vrijwilliger

“Ik vind het belangrijk dat de verkiezingen goed verlopen. Als ik door te werken op een stembureau mijn steentje kan bijdragen, doe ik dat graag. In 2014 was ik er voor het eerst bij op een stembureau als plaatsvervangend voorzitter. Daarna ben ik bij bijna elke verkiezing op stembureaus geweest: bij de Provinciale Staten, waterschappen enzovoort.

2014 was ook het jaar dat ik Bep leerde kennen. Zij kwam toen op het stembureau met een tas vol lekkernijen. We hadden gelijk een klik. We bleven maar babbelen, zij werd echt mijn stembureaumaatje. Soms zit je daar van zes uur ’s ochtends tot één uur ’s nachts. Dan is het fijn om met iemand te werken met wie je het goed kunt vinden. Bep is er gelukkig nu ook weer bij.

Ondanks dat de dingen op het stembureau wel anders zullen zijn door corona, verwacht ik geen heel grote verschillen. Normaal gesproken zit het potlood aan een draadje vast, dit jaar mag je het potlood houden. Dat vind ik slim bedacht.”

Maikel van Leeuwen. Beeld Nina Schollaardt

Maikel van Leeuwen (36), systeembeheerder, woont in Nieuw-West

Stembureau Badhoevedorp

Functie 5e stembureaulid

Dag 16 maart

Vrijwilliger

“Dit is de eerste keer dat ik op een stembureau ga werken. Via het e-learningprogramma ben ik opgeleid tot voorzitter. Dat doe ik vrijwillig, want ik heb een goed inkomen. Sterker nog, ik neem er zelfs een dag voor vrij.

Ik kan dit e-learningprogramma iedereen aanraden. Ook al is het taalgebruik soms wat ambtelijk, het is heel goed en doordacht geregeld. Het hele stemproces wordt uitgewerkt. Ik vind het mooi om te leren hoe zulke dingen werken.

Ik heb me als voorzitter aangemeld omdat ik het belangrijk vind om maatschappelijk betrokken te zijn. Ik bemoei me bijvoorbeeld ook met de lokale politiek in Osdorp.

Ik ben niet bang om besmet te raken op het stembureau, al zit er natuurlijk wel een risico aan. Dat vind ik best lastig, maar ik vind het belangrijker dat stemmen op locatie doorgaat.”

Judith Heijnen. Beeld Nina Schollaardt

Judith Heijnen (24), master social influence (UvA), woont in Zuid

Stembureau Oostzaan

Functie stembureaulid

Dag 15 maart

Betaalde kracht

“Het is voor het eerst dat ik op een stembureau ga werken. Mijn motivatie is eerlijk gezegd geld. Ik hoorde van een jongen uit mijn werkgroep dat je er aardig mee kunt verdienen en dat het tegelijkertijd heel gezellig is.

Toen ik me wilde aanmelden als stembureaulid, zag ik dat Amsterdam al genoeg mensen had. Daarom heb ik me aangemeld bij de randgemeenten Diemen, Oostzaan en Amstelveen. Uiteindelijk reageerde Oostzaan. Ik moest een online cursus doen, over de algemene regels en hoe je moet omgaan met bepaalde situaties. Bijvoorbeeld of je iemand die analfabeet is of een lichamelijke beperking heeft alleen in het hokje mag laten. Uiteindelijk werd die kennis getoetst.

Wat corona betreft ben ik niet bang om besmet te raken. Ik denk dat het veel beter geregeld is op het stembureau dan in de supermarkt, waar iedereen heel dicht op elkaar staat.”

Joeri van der Wolff. Beeld Nina Schollaardt

Joeri van der Wolff (24), master filosofie van sociale wetenschappen (UvA), woont in Oost

Stembureau Oost

Functie stembureaulid

Dag 17 maart

Betaalde kracht

“In het verleden werkte ik tijdens de Waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen als stemmenteller. Daar begon ik mee tijdens een vrijwilligersproject in Noord waar ik activiteiten voor de buurt organiseerde. Ik hoorde toen dat werken op een stembureau een goede manier is om meer mensen in de buurt te leren kennen.

Toen ik op dat stembureau zat, zag ik hoe goed de democratie is geregeld in Nederland. Ik realiseerde me dat ik het belangrijk vind om daaraan bij te dragen. Daarom heb ik me dit jaar opgegeven als stembureaulid.

Al denk ik dat het dit jaar anders zal worden door corona, ik vind het heel belangrijk dat het stemmen doorgaat. Zeker met een demissionair kabinet. Ik denk dat het goed mogelijk is om veilig te kunnen stemmen door de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen. Als stembureaumedewerker krijg je aan het begin van dag een medisch mondneusmasker, handschoenen voor bij het assisteren, ontsmettingsgel en er wordt goed op gelet dat iedereen afstand houdt.”