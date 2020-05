Wie zijn de Amsterdamse Joden op deze foto’s?

Amsterdammer Fred Plukker (72) kreeg een doos vol met foto’s. Veel daarvan waren door zijn vader in de Tweede Wereldoorlog gemaakt, en betroffen portretfoto’s. Plukker wist niet wie het waren, maar wel dat ze vrijwel zeker in de oorlog zijn vermoord. ‘Ik zou deze oorlogsslachtoffers, Amsterdamse joden, graag een naam geven’. Daarmee is dit stuk ook een oproep aan de lezers. Wie herkent mensen op deze foto’s?

Lees hier het stuk over Fred Plukker. Wie denkt Fred Plukker verder te kunnen helpen met zijn zoektocht, kan reageren per mail: onbekendefotos.fred@gmail.com.

Groepsfoto's uit album Dick / Sal Plukker. Beeld -

Groepsfoto's uit album Dick / Sal Plukker. Februari 1941. Beeld -

Foto uit album Dick / Sal Plukker. 1940. Beeld -

Foto uit album Dick / Sal Plukker. September 1940. Beeld -

Foto uit album Dick / Sal Plukker. 1939. Beeld -

Foto uit album Dick / Sal Plukker. December 1940. Beeld -

