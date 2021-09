Wie wil winkelen bij Essentiel Antwerp moet niet bang zijn voor kleur

Beeld Birgit Bijl

Essentiel Antwerp had al een filiaal in de Hartenstraat, maar is nu verhuisd naar de gewilde zaak op de hoek met de Keizersgracht. Een droompand, volgens medeoprichter Inge Onsea (51). Gelijk heeft ze: in de namiddagzon is het hoekpand met grote ramen en bontgekleurde mannequins een schilderachtig tafereel dat zich zou lenen voor een ansichtkaart van de Negen Straatjes.

Het enthousiasme van Onsea komt tot uiting in de frivoliteit van het interieur. Tegen de achtergrond van lichtroze muren staan kledingrekken speels verdeeld over de winkel. Voorheen waren deze twee panden eigenlijk los van elkaar in gebruik.

Bij de aankoop is een deel van de muur tussen de twee panden weggehaald om er een geheel van te maken. Het resultaat is een knusse winkel waarin je ook het gevoel hebt dat je rond kunt lopen. Het vorige pand op Hartenstraat 8 wordt aangehouden als outlet.

Wie wil winkelen bij het Vlaamse kledingmerk moet niet bang zijn voor kleur. Bloemen- en luipaardprint, glimmend satijn en fel gekleurde topjes met pofmouwen: de collectie barst van de opvallende kleding. Tussen de klanten zitten vrouwen van alle leeftijden.

De charme van Amsterdam en met name de Negen Straatjes past volgens Onsea bij alles wat Essentiel wil uitstralen. “Die grote winkelstraten lijken overal ter wereld zo op elkaar. Ik houd juist van buurtjes met een koffiebarretje, kiosk en bloemist. Ik vind die huiselijkheid heerlijk.”

