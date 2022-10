In het bloemperk voor mijn flat lag een doosje tampons.

Het was precies zo’n doosje dat ik wel eens voor een van mijn dochters heb moeten kopen in de supermarkt.

Het kartonnen klepje stond open en ik zag dat er nog een aantal tampons in het doosje zaten.

Wie verliest er nu een doosje tampons?

Misschien was het doosje met opzet weggegooid.

Raadsels, vragen.

In de krant las ik dat de Russen die opgeroepen worden voor het leger allerlei spullen van huis mee moeten nemen op hun reis naar het front.

Scène in een badkamer, ergens in Rusland.

“Hé, wat sta je daar met mijn tampons in je handen?”

“Die moet ik meenemen van de commandant. Om het bloed van nog op te lopen wonden mee te stelpen.”

“En wat heb je in je andere hand? Is dat maandverband?”

“Dat moeten we als inlegzolen in onze schoenen stoppen als we koude voeten krijgen. Trouwens, waar ligt de verbanddoos?”

Er komt heel wat kijken bij zo’n mobilisatie.

Zou ik gaan als ik werd opgeroepen?

Het bracht me terug naar de dienstkeuring, heel lang geleden.

Ik moest, ondanks dat ik twee oudere broers had. De lichting van de broer direct boven mij werd uitgeloot. Dus moest nummer drie alsnog.

Ik was er nog niet van overtuigd niet in het leger te willen, al had mijn oudste broer die deinst had geweigerd al wel op me ingepraat. En een paar jongens uit mijn klas, boerenzonen, waren ook niet van plan onder de wapenen te gaan. Zij wilden het in het bedrijf van hun vaders zodra ze klaar waren met school. Dienst was een hinderlijke onderbreking, en de koeien moesten gemolken. Seksfilms kijken en bier drinken deden ze wel in hun eigen tijd.

“Ik doe dezelfde truc als mijn neef,” zei Herbert. “Ik smeer pindakaas tussen mijn billen en als er dan zo’n legerpief naar me kijkt, haal ik langzaam mijn hand erdoor en lik mijn vingers af. Dan ben ik voor het middageten weer thuis.”

“Je moet meteen bij binnenkomst heel hard roepen: ‘Wanneer gaan we schieten? Wanneer gaan we schieten?’ Die lui moeten ze ook niet,” zei een ander.

Jens: “Of je vader geeft de dokter een half varken en dan schrijft hij een briefje dat je niet helemaal goed bent.”

Ik ging, kort voor of kort na mijn achttiende verjaardag, naar Deventer en liet me goedkeuren. En ik schopte het nog behoorlijk ver in de morsetest.

Later kwam ik bij zinnen en heb ik dienst geweigerd, en ook daarvoor werd ik goedgekeurd. (Ik ging het personeel van arbeidsbureaus het nieuwe centrale computersysteem PGI onderwijzen, en moest soms als een legercommandant mijn onderdanen toeschreeuwen om ze aan het werk te zetten.)

Nog even terug naar Deventer.

Ik zag niemand zijn vinger tussen zijn billen steken, en schreeuwers heb ik ook niet gehoord. Maar de tussen de middag geserveerde broodjes kroket smaakten prima, weet ik nog.

