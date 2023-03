Wie thuis wil slapen als in een vijfsterrenhotel kan terecht bij Douxe

Beeld Hannah Bults

Aan de Pillow Bar krijg je een drankje, in de Cotton Lounge bekijk je knisperend bedlinnen en op Cloud 9 kun je proefliggen. Douxe is géén beddenwinkel, benadrukt eigenaar Liselotte Koenders (42). “We zijn een hotel-lifestylewinkel. Je moet het gevoel krijgen dat je hier lekker gaat slapen.”

Haar man, Bart Kleiman (43), ontwikkelt sinds 2010 bedden en linnen voor vier- of vijfsterrenhotels. “Steeds meer mensen wilden het hotelgevoel thuis hebben, dus nu verkopen we ook aan consumenten. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby,” zegt Koenders.

Door de marmeren vloeren en gedimde lampen, van spotjes tot verenlampen, waan je je ook een beetje in een hotel. Het turquoise ‘sleutelbord’ met rode kwastjes, zoals bij een hotelreceptie, maakt het af.

Er zijn ook twee suites met voorbeeldbedden. In de Oriental-suite een bed met roze overtrek en een velours hoofdbord, in de Raffles-suite een bed met diepblauw hoofdbord met gouden honingraatpatronen en bijpassende kussens. “Het is een ode, want ik heb een groot deel van mijn jeugd in het Raffles in Singapore en het Oriental in Bangkok doorgebracht.”

Wie wil liggen als in het Pulitzer Amsterdam of Hotel Okura, kan ook terecht bij Douxe. Voor die hotels hebben ze een private collection ontworpen, met bedden, maar ook beddengoed en badproducten. Want de hotelervaring draait om meer dan slapen. Je vindt dan ook badjassen (€135) en badslippers (€23) in de Cotton Lounge, en interieurparfum (vanaf €25) en theeservies in de Fragrance Lobby. “Deze winkel is een kroon op ons werk van de afgelopen jaren, echt ons paradepaardje.”

Douxe Oostenburgermiddenstraat 126, Centrum Neusje van de zalm Het feather bed, een topper met dons en veren uit Oostenrijk, is het eerste product dat Douxe aan consumenten is gaan verkopen. “Het is een heel andere slaapervaring, het brengt je op een wolkje.” Egyptisch katoen Het bedlinnen is gemaakt van Egyptisch katoen. “Dat geeft de langste draden die je kan halen uit een katoenplant, waardoor het erg sterk is. Het gaat voor je leven mee,” aldus Koenders. Prijzen Een tweepersoonsbed met hoofdbord begint vanaf €3000. Wie luxer, gekker of unieker wil, kan uitkomen op €10.000.

