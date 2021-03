Wie shepherd’s pie bestelt bij Molly’s Pie stopt niet snel met eten

De pies zijn warm en hebben geen soggy bottom. Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Molly’s Pie is een nieuwe zaak in de Jan Evertsenstraat met een naam die al even gezellig klinkt als wat er wordt geserveerd: troostrijke maaltijden van Britse oorsprong, met voorop de shepherd’s pie.

Help me even, wat was dat ook alweer?

Shepherd’s pie, ook wel cottage pie, heeft niets te maken met een zoete taart: het is een hartige ovenschotel met als basis (meestal) gestoofd vlees, toegestopt met een zachte deken van aardappelpuree. Molly’s Pie maakt ’m klassiek, met kalfs­gehakt, maar heeft ook varianten met kip, rundvlees en een vegaversie met groenten. Naast de shepherd’s is er ook de pot pie, met een dakje van bladerdeeg in plaats van puree. Kleinere formaten daarvan heten Pie Poppers en Grab ’n Go’s. Tot slot: heerlijk klinkende zoetigheden en frisdrankjes in originele smaken.

Rijden maar!

Na 35 minuten arriveert de bestelling. Alles is zeer zorgvuldig ingepakt en nog perfect warm. Allereerst proef ik de shepherd’s pie met kip (€12,50). Een gigantische schaal die een dikke 600 gram weegt, méér dan genoeg voor in je eentje. Onder een royale laag aardappelpuree die eerst knapperig en dan romig is, vind ik een malse stoof van kippendij, ui en paprika. De smaken zijn stevig en goed in balans: elke hap smaakt naar meer.

Ultiem comfortfood, dus?

Absoluut. De Pot Pie Vega (€12,50) is een rond hartig taartje van zo’n elf centimeter, gevuld met rode linzen, uien, pompoen en paprika. Hij wordt geserveerd met een rijke aardappelpuree met nog wat extra gestoofde groenten en een los bakje jus. Ook dit is een smakelijk maaltje dat mijn hart verwarmt.

Het mooie flaky deeg van deze pot pie vind je ook in zijn broertje, de Grab ’n Go Slow met cooked beef (€5,50), die zo’n 180 gram weegt. De vulling van deze jongen smaakt naar draadjesvlees van vroeger: extreem sappig en subtiel kruidig. Het deeg is overigens écht om over naar huis te schrijven; prachtig gebakken, zonder de bekende soggy bottom. Wauw, hier zou ik er elke dag wel eentje van willen eten.

Ik val in herhaling, want hetzelfde kan ik zeggen over de Pie Popper (€3,75 voor een pie van zo’n acht centimeter en 100 gram). De Sloppy Joe-vulling van rul gehakt, ui, paprika en tomaat doet denken aan ­Italiaanse ragù. Voor deze prijs vind ik dit al helemaal een aanrader.

Ik krijg er trek van…

Bewaar zeker ook nog een plekje voor een toet: de Sweet Crusted Rhubarb & Strawberry Pie (€3,75) is hetzelfde concept, maar dan zoetgevuld met een ­compote van aardbei en rabarber. Mamma mia, we hebben een nieuwe favoriete bezorgtent te pakken.

