Wie poepte op de vloer tijdens hun bruiloft? Dit koppel maakte er een podcast over

De crime scene: een boot in Amsterdam.

Karen Whitehouse: “Helen en ik woonden tot afgelopen juni in Amsterdam, waar we elkaar ook hebben ontmoet. We gaven elkaar het jawoord in de stad, en een dag later vierden we feest op een boot waarmee we van het IJ naar het IJsselmeer voeren.”

Rond 21.45 uur ontdekte u de misdaad.

“Ik had net mijn speech gehouden, liep naar het damestoilet en zag daar, op de vloer: the lovely little item. Het was voor mij meteen duidelijk dat het geen ongelukje was. De poep was vrij... stevig.”

Ging je direct op onderzoek uit?

“Muziek uit, crime scene afsluiten, forensisch team inschakelen... dat hadden we natuurlijk moeten doen. Maar een van de gasten, Henk, heeft het opgeruimd – zeer verdacht – en ik vertelde het Helen pas in ons hotel. We pakten meteen de gastenlijst erbij. Wie heeft gezondheidsproblemen? Is er iemand tegen het homohuwelijk? Maar we zaten op een boot! Het is onmogelijk dat het van iemand buiten onze gasten kwam.”

Voer voor een podcast.

“Als we vrienden hierover vertelden, kwamen ze direct met theorieën. En hoe vies het ook is: iedereen lijkt wel een goed poepverhaal te hebben. Het bleek een geliefd gespreksonderwerp, corona brak uit, mijn werk lag stil en ik zocht een leuk project.”

Een whodunnit is niet compleet zonder detective.

“Dat werd Lauren Kilby, een vriendin van ons. Haar unique sellingpoint: ze heeft geen ervaring, is totaal ondergekwalificeerd en hoeft zich dus niet aan regels te houden. Erg handig als je iemand moet ondervragen.”

Waren haar verhoortactieken succesvol?

“Dat hoor je in de podcast. Ik verklap alleen dat er naast Henk nog meer gasten erg verdacht bleken...”

Who shat on the floor at my wedding? is te beluisteren in verschillende podcastapps, waaronder Spotify.

