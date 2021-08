Wie ontvoerde Krusti de kat? ‘Krusti is mijn kind’

Krusti.

Hoe weet u dat uw kat Krusti ­is ontvoerd?

“Mijn buurman heeft het gezien, die wilde net zijn hond uitlaten. Krusti maakt elke ochtend een wandeling door De Baarsjes. Meestal maakt hij een rondje over de Pieter van der Doesstraat, langs de Albert Heijn op de Jan Evertsenstraat en weer terug. Elke ochtend tussen half en kwart voor zeven meldt hij zich bij de voordeur en doe ik open. Maar op 28 juli ging het mis: een onbekende man heeft hem weggegrist, nog voor ik kon opendoen.”

Heeft uw buurman hem niet kunnen tegenhouden?

“Hij is achter de man aangegaan, maar kon hem niet tegenhouden.”

Waarom zou deze man uw kat stelen, denkt u?

“Krusti is een Maine Coon, een populair kattenras. Hij is een echte allemansvriend en laat zich graag aaien door iedereen in de buurt.”

Nu zullen er mensen zeggen: laat zo’n dure kat dan niet buiten lopen.

“Het is een echte buitenkat. Hij woonde bij zijn vorige eigenaren op het Franse platteland, maar toen zij omkwamen bij een auto-ongeluk in 2018, verhuisde Krusti hiernaartoe.”

Kunt u nog wel slapen?

“Nauwelijks. Ik slaap hooguit twee, drie uur per nacht, eet weinig en heb last van paniekaanvallen. Gelukkig heb ik lieve buren die met mij meezoeken. Zij vinden het geen fijn idee als ik ’s avonds laat in mijn eentje in het Erasmuspark rondloop, dus gaan ze mee.”

Bent u naar de politie gestapt?

“Die kunnen niet zo veel doen. Als een kind wordt vermist, gaan alle alarmbellen af, maar een kat is natuurlijk een ander verhaal. Voor mij niet: Krusti is mijn kind.”