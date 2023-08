Kees van Unen bezoekt de oases van de stad die alleen bestaan in de zomer. Ted Struwer verbeeldt ze. Deze keer: een vredelievende, gecontroleerde explosie bij de Hortus.

In de stad is het zoeken naar plekken die alleen in de zomer lijken te bestaan; in de natuur is dat het hele concept. Het voorzichtig ontluiken in de lente en de explosie daarna. Dat gebeurt natuurlijk ook in de stad. Het onkruid dat tussen de tegels omhoogschiet, de stokrozen, het blad aan de bomen – wie met een groene bril kijkt, ziet overal het ballet van fotosynthese.

Een joekel van zo’n explosie vindt plaats in de Hortus Botanicus, op een strook die in de andere seizoenen weinig voorstelt. Een kale vlakte is het dan, die paar meter tussen de kas en het water, maar die ontploft als de zon zich ermee gaat bemoeien.

Oppenheimertjes

Een explosie, maar een gecontroleerde explosie, als een plutoniumbom die in een Amerikaanse woestijn werd getest in voorbereiding op het destructieve echte werk.

De Opperheimertjes waren in dit geval 24 kinderen uit groep 5 van basisschool De Achthoek, die op een stralende lentedag in 2019 het zaad voor een keur aan veldbloemen uitstrooiden. In de herfst van dat jaar deden kinderen van bso De Natuurfontein – nomen est omen – er nog een schep bovenop door stinzenbollen en inheemse planten uit pot in de grond te stoppen en nu, vier jaar later, de planters al een school verder en van de onschuld weg bewegend, is de natuur hier al een paar keer tot uitbarsting gekomen.

Ook dit jaar weer: het floreert in de meest absolute zin van het woord. Beemdkroon, grote kattenstaart, wilde peen, klaprozen, korenbloemen, kaardenbollen, koekoeksbloem, veldsalie, koninginnenkruid, steenanjer, bolderik, margrieten: het is maar een greep uit het botanische geweld. Alles inheems trouwens, want een gecontroleerde explosie is doordacht. En u weet: van bloemen komen bijen, en vlinders, en hommels.

Zomer achter glas

Ga zitten, midden in deze bloemenbom, en hoor het zalig zoemen van de stuifmeeljacht. Een tevreden zoem is het, want pollen te over hier. Van iets verder weg komt de zoem van het verkeer op de Weesperstraat waaraan het – mits ongeknipt – moeilijk ontsnappen is op deze plek, maar het is dan ook een stadsoase.

Aan de andere kant staat de kas met een woestijndeel vol cactussen en vetplanten: kurkdroog en altijd warm. Een glazen schuifdeur verderop: het oerwoud. Ook altijd warm, maar vochtig en meer een explosie van groen dan van kleur. Een ­eeuwigdurende zomer achter glas dus, naast een zomerontploffing waarvan de echo in de herfst zo snel verstomt dat het amper voor te stellen is dat het volgende zomer wéér raak zal zijn. Maar geloof het maar: de bloemenbommen vallen weer, net zoals ze dit jaar vielen en altijd zullen blijven vallen.