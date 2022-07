Wie is de Mol spelen bij The Park Playground met een vr-bril

The Park Playground, Rigakade 10. Beeld Daphne Lucker

“De digitale en echte wereld lopen steeds meer door elkaar heen,” zegt Peter Vindevogel (47), ceo van The Park Playground. Je betreedt het gebouw in de reële wereld, maar het ­entertainment begint pas als je een vr-bril opzet.

Sinds 1 juli is Amsterdam uitgebreid met een stukje virtual reality op de Rigakade, waar eerder een locatie van Stichting Werkvoorziening zat. In de hal zijn twee speelvelden van elk 100 vierkante meter, met rechthoekige lichtgrijze stukken vloerbedekking en daarop verschillende blauwe en witte tekens. De vr-brillen werken door middel van wifi en de tekens op de vloer zorgen ervoor dat je niet het tapijt afloopt ­tijdens het spel.

Met drie tot acht personen kunnen verschillende virtuele spellen worden gespeeld. De minimum leeftijd is negen jaar, voor die jongsten is er een Wie is de Mol-spel op basis van het ­gelijknamige televisieprogramma. Vanaf twaalf jaar mogen ­bezoekers een virtueel SWAT-team vormen, zombies uitschakelen of planeet ­aarde proberen te redden in het spel Mission Planet X. Een maximale leeftijd is er niet.

The Park Playground begon in 2018 in Antwerpen; Amsterdam is de vijfde locatie in Nederland na Den Haag, Breda, Zwolle en Eindhoven. Voor 35 euro per persoon krijg je 60 minuten virtueel vermaak. Vindevogel verwacht dat de vr-brillen de komende jaren alleen maar kleiner en beter zullen worden: “Misschien zijn we dan niet meer locatiegebonden en kan The Park Playground ook werkelijk in een park plaatsvinden.”

