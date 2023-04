Wie helpt Mahmoud Awad aan een elektrische gehaktmolen? ‘Ik wil geen nee verkopen aan ouderen’

Mahmoud Awad: ‘Mensen hebben het erg zwaar sinds alles duurder is geworden.’ Beeld Eva Plevier

Mahmoud Awad kan niet goed stilzitten. De Egyptische Amsterdammer vult bijna al zijn dagen met vrijwilligerswerk, uiteenlopend van maaltijden koken tot het geven van fietslessen, en altijd voor ‘zijn’ buurt, De Baarsjes.

Hij kent de wijk inmiddels zo goed, dat hij uit zijn hoofd weet bij wie hij moet zijn wanneer hij bijvoorbeeld ambachtelijk brood heeft opgehaald dat bij de buurtbakker was overgebleven. “Dat doe ik wekelijks; dat breng ik naar mensen die het niet breed hebben. Ze hoeven zich niet te melden, ik weet wie het kan gebruiken. En het is niet zomaar brood, hè? Dat is echt goede kwaliteit. Heel, heel erg lekker.”

Je zou Awad een foodie kunnen noemen. Vraag hem wat hij zoal kookt in buurthuis De Tagerijn en hij begint nog net niet te watertanden, terwijl hij vertelt over de groenteschotels, de dolmades, köfte en zelfgemaakte humus. Maar ook Surinaamse roti en Hollandse pot zijn hem niet onbekend.

Die maaltijden brengt hij twee keer per week langs bij ouderen in de buurt die slecht ter been zijn en krap bij kas zitten. Het project bestaat al bijna zeven jaar en hij wil er voorlopig niet mee stoppen.

Toch wordt het steeds lastiger om rond te komen. De gemeentelijke subsidie dekt niet alle kosten en het is de bedoeling dat de ouderen een kleine bijdrage betalen. “Maar mensen hebben het erg zwaar sinds alles duurder is geworden. Zelfs één euro is al veel gevraagd. Dus dan breng ik het maar gratis, ik wil geen nee verkopen.”

Te hard gewerkt

Awad begon met vrijwilligerswerk nadat hij noodgedwongen was gestopt met werken, ongeveer twaalf jaar geleden. Na ruim dertig jaar in de horeca was hij overbelast geraakt; hij werd aan beide knieën geopereerd en kreeg een uitkering. Nog altijd kan hij niet lang staan, in de keuken krijgt hij veel hulp van anderen.

Thuis zitten beviel hem maar niets, dus ging hij de buurt verkennen. Hij stuitte op De Kruitmolen, een voormalig buurthuis in De Baarsjes. “Eerst kwam ik daar gewoon als bezoeker, zodat ik niet alleen thuis zat, maar ik ging er al snel klusjes doen.”

Het buurthuis ging over in De Tagerijn, waar ook een keuken is. Daar begon hij met koken voor bezoekers, wat hij ook nog steeds doet.

Toen hij op een dag een oudere dame sprak, realiseerde hij zich dat veel ouderen in isolatie leven. Hij wilde iets voor hen doen en besloot maaltijden te gaan maken. Hij vroeg subsidie aan, bereikte mensen via flyers en Facebook.

Aanvankelijk maakte hij gebruik van een oude ijskar: Eetmobiel Mahmoud. “Dat was een heel leuke periode, maar die kar was vervuilend en het onderhoud kostte erg veel geld.”

Tegenwoordig brengt hij de maaltijden rond op de elektrische fiets. Hij heeft zo’n twintig adressen op zijn lijst staan.

Pure ingrediënten

Koken leerde Awad tijdens zijn militaire dienst toen hij als matroos bij de Egyptische marine diende. “Daar zochten ze een keukenhulp, en ik dacht: waarom niet?”

In de kombuis vond Awad zijn roeping. En doordat hij met de marine de halve wereld afreisde, werd ook het zaadje geplant om in het buitenland te gaan wonen.

Toen Awad ongeveer 25 jaar oud was, kwam hij naar Nederland. Al snel vond hij werk in de horeca. Meer dan dertig jaar lang werkte hij voor dezelfde baas. Hij klom op van afwasser tot souschef, chef en uiteindelijk bedrijfsleider. Hij heeft een dochter, drie kleinkinderen en een goede band met zijn ex-echtgenote, de moeder van zijn dochter.

In de keuken wil Awad zo veel mogelijk zelf maken met verse, pure ingrediënten. Hij maakt veel met gehakt, maar gehakt van de slager of supermarkt is vaak niet de beste kwaliteit, zegt hij. Een goede elektrische gehaktmolen staat daarom hoog op zijn verlanglijst.

Of hij ook op persoonlijk vlak nog iets tekortkomt? “Nee, ik red me wel. En ik heb veel mensen om me heen; als er bij mij thuis geklust moet worden, zijn er genoeg mensen uit de buurt die me gratis willen helpen. Want ik sta ook altijd voor hun klaar.”

Vrijwilligers en het buurtteam Awad wijst er nadrukkelijk op dat hij de maaltijden voor ouderen niet in zijn eentje verzorgt. Bij het project krijgt hij hulp van Yamina El Ghali, Wim Molenaar, Khadija Bouazza, Corina Brugman, Judith Pot, Ranjit Budhi Lall, Philip Korthals Altes en Marieke Bremer. Daarnaast ontvangt hij veel hulp van Nadia Messaoudi, Jessica Heuvelen, Marco de Ridder en Annet Bos, leden van buurtteam De Baarsjes. Bij een buurtteam kunnen buurtbewoners terecht met vragen over gezondheid, zorg, geld, veiligheid, wonen, werk en sociale contacten. Zo’n team bestaat uit hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Aan hun hulp zijn geen kosten verbonden. De gemeente Amsterdam heeft in totaal 34 buurtteams, die voortkomen uit 7 buurtteamorganisaties (één per stadsdeel). Weesp heeft (nog) geen buurtteamorganisatie. Ze worden gefinancierd door de gemeente.

Vorige week vroeg Roxiaan Hosé om hulp bij het muisbestendig maken van haar woning. Daan Theron springt bij. Roxiaan Hosé (42) durft nauwelijks te steunen op anderen. Dat stamt uit de tijd dat ze als jong meisje van hot naar her werd gesleept. In een tijdbestek van tien jaar zat ze op talloze scholen in Nederland en op Curaçao. “Ik moest telkens mijn draai vinden en opnieuw vriendjes maken.” Uiteindelijk vond ze wel stabiliteit, maar toen haar moeder besloot te remigreren naar Curaçao, Hosé was 28, ging het opnieuw mis. Ze verloor haar woning en de kinderen belandden elders. Ze vindt het moeilijk om erover te praten. “Mijn hoofd zit zo vol, vol verdrietige herinneringen.” Als gevolg van de stress verloor Hosé ook nog haar baan. Ze belandde via vele omzwervingen bij het Leger des Heils en een vrouwenopvang. Inmiddels woont ze zelfstandig met haar zevenjarige zoontje, maar haar woning wordt al jaren geteisterd door muizen. Er is een grote opknapbeurt nodig, maar de woningbouwcorporatie springt niet bij en zelf heeft ze de middelen niet. Daan Theron (60) herkent zich in delen van Hosé’s verhaal. “Ik heb ook veel moeten verhuizen in mijn kinderjaren. Toen ik vijftien was, was ik al zestien keer verhuisd. Dan heb je inderdaad nooit echt iemand om op te leunen, want je kunt bijna geen vriendschappen opbouwen. Dat is heel tekenend voor de rest van je leven. Het is heel fijn als je dan éindelijk een eigen thuis vindt. En als die stomme muizen het moeilijker voor haar maken om daarvan te genieten, wil ik graag helpen. Die muizen moeten gewoon weg.”