Wie Ernos kent, weet: die heeft de lekkerste kip van Amsterdam

We worden in Amsterdam overladen met hippe Koreaanse gefrituurdekipzaken, maar de mensen die geen zin hebben om tientallen euro’s neer te leggen voor fried chicken kunnen gelukkig nog altijd bij de betere snackbar terecht. Waar je bijvoorbeeld oprecht goede gefrituurde kip kan halen – zonder dat je de rest van de week op droog brood moet leven – is Snackbar Ernos in Venserpolder. En wie Ernos kent, weet: die heeft de lekkerste kip van de stad. Of van Noord-Holland. Of van Nederland? Ik durf het niet te zeggen, maar ik ken genoeg mensen die dat wel vinden.

Waar elders kan je binnen een minuut na je bestelling al met overheerlijke kip in je handen zitten? Want dat maakt Snackbar Ernos zo geweldig: de kip ligt in de warmhoudvitrine, klaar en wel dus, zonder dat het na enige tijd zijn smaak verliest. Elke hap is als vroeger, toen kip, frietpatat en appelmoes een feestmaal voor jou als kind was. Hier heb je er weliswaar geen appelmoes bij, maar saus is overbodig bij deze gefrituurde kip. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik ergens geen saus bij nodig heb, dan is dat een unicum. De korst is heerlijk op smaak, het vlees heerlijk mals, wat heb je nog meer nodig? Precies.

Snackbar Ernos

Agatha Christiesingel 129

ma-vr 11.00-23.30 uur

za-zo 12.00-23.30 uur