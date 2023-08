Wie durft het aan: meedoen aan het NK Rummikub in Weesp? ‘Iedereen kan een pro worden’

Waarom doet u zelf niet mee?

“Dat komt eigenlijk door de regels van het wereldkampioenschap: als je het NK wint, representeer je Nederland op het WK in Polen in 2024. Maar ik ging in 2018 al naar het WK in Israël en je mag niet twee keer achter elkaar voor je land uitkomen. Ik werd daar derde. En het WK van 2012 won ik.”

Is het eigenlijk wel leuk om tegen u te rummikuppen, als u zo goed bent?

“De grap is: bij Rummikub komt er ook echt geluk kijken. Ik heb mezelf natuurlijk dingen aangeleerd waardoor de kans groter is dat ik win, maar in principe zou iedereen van mij kunnen winnen, serieus. Mijn levensmotto is: benader elke dag als een spelletje Rummikub: iedere dag is anders en biedt duizenden mogelijkheden.”

Heeft u wel tips? Hoe zou ik echt irritant goed kunnen worden?

“Niet meteen alles uitleggen wat je kan: elke steen die jij neerlegt kán de andere drie spelers veel plezier opleveren. Probeer in te schatten wat andere spelers op hun bordje hebben.”

Op vrijdag 4 augustus openen de inschrijvingen. Moeten fanaten er snel bij zijn?

“Er zijn tweehonderd plekken en het is lastig inschatten hoe snel die vol raken. Mensen zijn weer veel meer spelletjes gaan spelen door corona natuurlijk. Het liefst zou ik willen dat er ook toernooien speciaal voor de jeugd komen. Het is een spel dat goed is voor je ontwikkeling: je leert snel nadenken, omgaan met onverwachte situaties en strategische zetten doen. Maar je hoeft er niet per se heel slim voor te zijn. Iedereen kan een pro worden.”

Inschrijven kan vanaf 4 augustus, de deelnamekosten bedragen €9,95.