Wethouder Pels: als er geen onaanvaardbare schade is, dan komen die windmolens er

Als kind kon Zita Pels (36) slecht tegen autoriteit. Als wethouder zit ze nu bijna een jaar op een plek waar ze zelf als autoriteit wordt gezien, bijvoorbeeld rond de plaatsing van windmolens. ‘Als je een systeem wilt veranderen, moet je er zelf in stappen.’

Voor veel oudere Amsterdammers is de Oranje-Nassaukazerne aan de Sarphatistraat de plek waar ze voor militaire dienst gekeurd werden. Voor Zita Pels was het haar thuis. Nadat de kazerne werd omgebouwd tot sociaal woningcomplex trok haar gescheiden moeder met de toen 4-jarige Zita in een sociale huurwoning.

32 jaar later is Pels net naar Oost verhuisd en is ze wethouder Duurzaamheid & Volkshuisvesting. Twee belangrijke portefeuilles, maar veel weten Amsterdammers niet over haar. Bij de Nassaukazerne vertelt Pels over haar jeugd, drijfveren én politieke agenda. “De woningcorporatie wil deze woningen liberaliseren. Dat probeer ik te stoppen.”

De plek roept jeugdherinneringen op. Pels en haar moeder hadden het niet breed, maar vormden een sterk duo. Haar moeder had een bijstandsuitkering, maar wist als freelance tekstschrijver zich langzaam maar zeker daaraan te ontworstelen. “Wie ik nu ben komt in grote mate door haar. Nooit opgeven, altijd knokken om dingen beter te maken.”

“Maar,” stelt Pels, “dat ze kansen kon pakken, kwam ook omdat ze een woning had waar ze fijn woonde. Zonder sociale huurwoning was het wellicht anders gelopen.”

Het laat zien, vindt Pels: plekken zijn belangrijk voor je toekomst. Dat gold ook voor de jonge Pels zelf, die ‘niet goed tegen autoriteit kon’, waarna haar ouders haar naar een Montessorischool brachten. Daar behaalde ze met moeite haar Havo. “Ik kan slecht tegen mensen die autoritair zijn omdat ze een bepaalde positie hebben en spijbelde veel. Ik was liever op de manege om in de stallen te werken.”

Nu bent u zelf de autoriteit als bestuurder.

“Ja, dat is wel komisch, dat je dan uiteindelijk dit werk gaat doen. Maar ik vind dat als je een systeem wilt veranderen, je er zelf ook in moet stappen.”

Uw vader is de bekende socioloog en GroenLinks-ideoloog Dick Pels. Had u een politieke opvoeding?

“Ik heb leren debatteren aan de keukentafel bij mijn vader. We lijken erg op elkaar, maar waar hij een mooie analyse maakt en er dan over schrijft denk ik net als mijn moeder sneller: oké, en wat gaan we doen?”

Wat deed u dan?

“Ik was activistisch, deelde met mijn moeder Milieudefensiestickers uit in de buurt. Als puber at ik een paar keer 24 uur niet om aandacht te vragen voor de honger in Afrika. Later werd ik boos om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ik heb een dochter van 11 en een pleegdochter van 9 en ik vind het niet te verkroppen dat ik ze straks moet leren om met sleutels in hun hand ’s avonds naar huis te lopen.”

Haar activisme leidde niet meteen tot politiek. In amper tien jaar tijd bouwde ze aan een bijzonder cv. Ze werd paardenondernemer, werkte in een Brabantse paardenstal en reisde het land door om paarden te trainen. Ondertussen studeerde ze bestuurskunde (“De decaan heeft me daar echt doorheen gesleept, ik haatte de aanwezigheidsplicht”) en trok ze voor haar bachelorscriptie de Haagse Schilderswijk in om te onderzoeken waarom meisjes minder te vinden zijn op speelveldjes in de buurt. Religie, zeiden mensen tegen haar.

Een onbevredigend antwoord, vond Pels, die besloot een master religiewetenschappen te doen en daarna docent levensbeschouwing werd. Met een groep bewoners richtte ze tussendoor een kinderboerderij op in Diemen. In 2018 werd ze voor GroenLinks lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2019.

En nu wethouder in Amsterdam. Doel bereikt?

“Voor mij is politiek een middel en geen doel. Het was niet gepland. Mijn vader stuurde me vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen een column. Daarin stond dat Amsterdam een type Jan Schaefer (roemruchte PvdA-woonwethouder, red.) kon gebruiken. Een doener. Ik was al gepolst, maar toen ben ik er echt over gaan nadenken.”

Heeft u getwijfeld?

“Ja, want het heeft impact. Niet zozeer de drukte, maar wel qua spotlight die op je gericht wordt. Uiteindelijk denk ik verschil te kunnen maken, dat trok me over de streep.”

Ik vraag het ook omdat u een GroenLinkscollega, die om advies had gevraagd, appte: ‘Als mannen twijfelen doen ze het, als vrouwen twijfelen doen ze het niet.’

“Nou, ik had het geloof dat ik het kon hoor, maar in bredere zin vind ik dat veel twijfel die vrouwen ervaren is aangeleerd. Het is belangrijk dat mannen ruimte maken voor vrouwen, maar ik vind ook dat vrouwen hun hand moeten opsteken.”

U wilde de portefeuille Duurzaamheid. Uw voorganger Marieke van Doorninck had het zwaar, onder meer met de weerstand tegen de plaatsing van windmolens.

“Ik heb veel respect voor Marieke, want zij heeft veel in gang gezet. Ik zie hoeveel shit je dan over je heen kunt krijgen, maar ik heb voor mezelf bedacht: we gaan nogal wat meemaken, onze huizen gaan er anders uitzien, de straten gaan open en hoe we energie opwekken wordt zichtbaarder. Daar hoort weerstand bij. Niet voor niets ben ik als wethouder meteen naar de Noorder IJplas gegaan om in gesprek te gaan met bewoners.”

Zij zien u als de autoriteit die bepaalt waar de windmolens komen.

“Dat snap ik, maar ik bestuur niet om de populariteitsprijs te winnen. Wat voor mij meespeelt is dat er een enorm gevaar op ons afkomt en we niet eens de klimaatdoelen gaan halen als we zo doorgaan. Daarom moeten we helder zijn. Op het moment dat de windmolens binnen de onderzoeken passen en er geen onaanvaardbare schade aan natuur of gezondheid is, dan komen ze er.”

Extinction Rebellion lag vorige week in het Stadhuis uit protest tegen gemeentebeleid. Verleidelijk om bij te gaan liggen?

“Dat weet ik niet. Ik heb een radicaal hart en een pragmatische inborst. Die combinatie is voor mij belangrijk. Toen het IPCC-rapport kwam dat we de anderhalve graad gaan overschrijden heb ik dat besproken in de vergadering met de andere wethouders. Over wat het met mij deed. Ik vond dat echt heel heftig en ik vind dat we nog harder moeten werken.”

Bent u een activist in de politiek?

“Uiteindelijk wil ik vooral zoveel mogelijk bereiken. Laatst vroeg iemand of ik als wethouder Volkshuisvesting met investeerders praat. Ik ben niet hun grootste natuurlijke fan nee, maar dat zou toch dom zijn? Soms is dat het beeld van GroenLinksers, dat we naïeve idealisten zijn. Ik zie idealistische doeners.”

Waar meet u aan af of u uw idealen waarmaakt?

“Ik sprak laatst een meneer met last van schimmel in huis en die hebben we kunnen helpen. Daarna zat ik met corporaties aan tafel, waar iedereen zei hoe erg ze het vonden. Dat gesprek kon ik meteen gebruiken om afspraken te maken en nu komt er een gezamenlijke schimmelaanpak. Dat vind ik een succes.”

Schopt u nu eigenlijk nog tegen een autoriteit?

“Ja, het kabinetsbeleid van de afgelopen tien jaar. Daar kan ik zo boos om worden. Mensen die het al moeilijk hebben nog verder de verdrukking in helpen...”

...dus op termijn naar Den Haag? In uw carrière, van scholen tot politiek, komt u steeds op de plekken waar u zich tegen verzet.

“Ha! Nou, als ik iets kan zeggen, is het wel dat ik niet aan carrièreplanning doe. Daarnaast, ik ben bestuurder van de hoofdstad. Als je nou ergens praktisch het verschil kan maken.”

En paardrijden? Lukt dat nog een beetje?

“Soms, je kunt me weleens zien rijden door het Diemerpark, samen met mijn dochter. Ze lijkt erg op mij. Op meerdere vlakken.” Lachend: “Praktisch ingesteld en soms stronteigenwijs.”