Wethouder Mbarki: ‘Mijn moeder zei: je kan toch ook succesvol bij een bedrijf werken, in de anonimiteit?’

Sofyan Mbarki (38) is sinds dit jaar Amsterdams wethouder. Opgegroeid in Nieuw-West gaat hij nu over de Amsterdamse economie en de toekomst van de binnenstad. ‘Als Osdorpse jongeren hadden we best wel veel met de binnenstad.’

Het jaar van Dit is de vierde aflevering van een serie eindejaarsinterviews waarin wordt teruggeblikt op 2022. Lees hier alle eindejaarsinterviews terug.

Bij snackbar Van Vliet op de Osdorper Ban staat de afspraak. Sofyan Mbarki kwam hier als kind vaak om een ‘dennepatatje’ te halen. Het goedkoopste frietje, want veel geld hadden ze thuis niet. “Het is nog steeds de beste friet van Amsterdam,” merkt hij bij de gesloten snackbar op.

Mbarki, kind van arbeidsmigranten uit Marokko, is sinds juni dit jaar wethouder Economische Zaken en Sport, nadat hij eerder acht jaar PvdA-raadslid was. Op straat groet hij voorbijgangers. Oude buurjongens, ouders van het voetbal of mensen die hij uit de moskee kent.

Een wandeling door zijn Osdorp.

Hier bent u opgegroeid.

“Aan het eind van deze straat staat de woning, maar hier op de Osdorper Ban gebeurde het. Op straat was het gezellig. Ik ben opgegroeid met jongens die de criminaliteit in zijn gegaan en jongens die piloot bij KLM zijn geworden. Het is allebei in deze buurt.”

En u loopt hier nu als wethouder.

“Een goede thuissituatie helpt, maar ik heb ook echt goed onderwijs gehad. Ik was een stotteraar als kind. Mijn juf gaf mij iedere keer een stimulans. De klas stilhouden, ik die weer iets moest vertellen. Op die manier ga je groeien. Ik heb ook gewoon de kansen gepakt die langskwamen. Dingen die ik niet kon doen toch proberen. Uit mijn comfortzone komen.”

Werd dat gestimuleerd vanuit huis?

“Ik kom uit een heel beschermend gezin. Je moest goed je best doen op school en niet te veel opvallen. Toen ik de politiek inging zei mijn moeder: ‘Je kan toch ook heel succesvol bij een bedrijf werken in de anonimiteit en goed je best doen?’ Maar ik heb urgentie nodig en wil het verschil maken. Ik ging lesgeven op het Calvijn College terwijl anderen liever ergens anders gingen werken of daar weggingen.”

De wandeling stopt bij zijn ouderlijk huis. Een sociale huurwoning. Tweehoog. Hier woonde Mbarki met zijn oudere en jongere broer en twee zusjes. Moeder was huisvrouw, vader werkte tot aan zijn pensioen als kok in een hotel. Tegenover de woning staat zijn vroegere basisschool.

Mbarki: “Toen ik het huis uitging, hadden we in de woonkamer nog een gaskachel met zo’n blauw vlammetje. Het was koukleumen in je slaapkamer. Maar een eigen kamer had ik niet, die deelde ik met mijn broers.”

Is er iemand uit deze buurt van wie u denkt: zo had het met mij ook kunnen lopen?

“Genoeg. Financieel had niemand het hier breed. Dan zijn het de kleine dingen die het verschil maken. Zoals iedereen hadden wij ook de sleutels van onze box waar de fiets stond. Het is verleidelijk als iemand vraagt om bijvoorbeeld gestolen autoradio’s bij je te houden voor wat geld. Van sommige vriendjes was de box echt van hun. Bij ons niet. Mijn moeder ging daar af en toe gewoon rommelen, zodat het niet ons territorium werd.”

Bent u wel eens met de politie in aanraking gekomen?

“Een paar keer. Toen ik in twee-vwo zat, was ik een keer betrokken bij een vechtpartijtje. De politie haalde me toen op van school. Dat vond ik heel erg. Ik weet nog dat de agent die me verhoorde Marcel heette. Tijdens het verhoor zei hij opeens: ‘Wat doe jij met deze jongens? Je zit op het vwo, je hebt het allemaal best op een rijtje. Wat doe jij?’ Het was een van de keermomenten in mijn leven.”

Waarom?

“Ik kon me in hem verplaatsen. Hij had bijvoorbeeld heel mooie Timberlands aan die ik ook had. Hij gaf me een advies zoals een broer kan doen. Later ben ik hem nog een keer tegengekomen op het Leidseplein voor de Melkweg. Ik was met vrienden uit, hij aan het werk als agent en hij herkende me. ‘Succes hè. Hou het vast,’ zei hij. ‘Hou het vast.’ Ik zou hem graag nog eens ontmoeten.”

De wandeling stopt bij de ‘beste vistent’ van Amsterdam. Mbarki groet de mannen achter de toonbank en bestelt voor iedereen een vissoep.

U bent een van de weinige wethouders die echt in Amsterdam is opgegroeid.

“Ik merk dat mijn collega’s daar ook gebruik van maken, we helpen elkaar. Ik vind het leuk, krijg er energie van. Je komt op plekken waar je vroeger speelde en daar neem je nu besluiten over. Ik ben wel gewoon die jongen uit Nieuw-West die wethouder is geworden. Laten we eerlijk zijn.”

Hoe gaat u om met de bewoners hier die u aanspreken?

“In de eerste weken waren er momenten dat ik besefte dat er iets was veranderd. Meer mensen spreken me aan. Ik had nog niet heel goed door dat ik voor hen de toegang ben tot het stadsbestuur.”

De route voor deze mensen naar de gemeente kan soms erg ver voelen.

“Absoluut. Hier zit wantrouwen naar politiek en bestuur, maar het hangt er ook vanaf hoe mensen ermee omgaan. De drempel om mij daarover nu aan te spreken ligt laag en dat gebeurt ook. Over grote en kleine dingen. Ik ben blij als mensen het gesprek aan willen gaan.”

De wethouder die in Osdorp is opgegroeid gaat over het beleid van de historische binnenstad.

“Daar ben ik trots op. Als Osdorpse jongeren hadden we best wel veel met de binnenstad. Poolen op het Rokin, schoenen kopen bij de Shoebaloo op het Koningsplein. Als je hier zegt dat je kleding hebt van Tip de Bruin, heb je het goed gedaan. Maar de urgentie om naar de binnenstad te gaan, is er voor jongeren nu vanaf. Ik hoop dat we in de binnenstad voorzieningen krijgen waar jongeren uit andere delen van de stad op afkomen.”

Tegelijkertijd wilt u ook meer toeristen trekken naar Nieuw-West, Zuidoost en Noord.

“We hebben in die stadsdelen echt veel meer voorzieningen nodig. We liepen net langs een hotel, hè? Daar zitten alleen maar toeristen. Ze stappen hier op de tram en gaan dan meteen naar de binnenstad. We moeten ze hier ook even vasthouden.”

Mbarki draait zich om en ziet dan de Marokkaanse vlag vanwege het WK. Marokko bereikte daar voor het eerst in de geschiedenis de halve finale.

Wat betekent dat voor u?

“Historisch. Het is ook herkenbaarheid. Door jongens als Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui hangt er een Ajaxvlag in een stadion in Qatar. In dat team zit een Amsterdams karakter. Abdelhak Nouri die ze eerden.”

U was de docent van Nouri, die bij Ajax in 2017 een hartaanval kreeg, in coma heeft gelegen en daar een hersenbeschadiging aan heeft overgehouden. Heeft u nog contact met zijn familie?

“Zeker. Het is een heel pijnlijk verhaal, maar zijn kracht werkt nog door. In mijn klas had hij precies door hoe je de populaire en minder populaire leerlingen moest verbinden. Dat zag je ook toen iedereen zich verzamelde in Geuzenveld. Iemand in een Feyenoordshirt met Nouri achterop. Dat is niet veel spelers gegeven.”

Dan komt de hele stad samen, maar bij rellen na WK-wedstrijden van Marokko of op de kermis zijn er weer kampen. Hoe ervaart u dat?

“Ook hier geldt: het is allebei. Na de wedstrijd tegen Spanje liep ik naar het Osdorpplein. Het was écht feest. Jongens, meisjes, opa’s, oma’s, vaders, moeders. Koningsdagtaferelen met één grote feestvreugde. Maar er waren ook jongens met een iets te grote zwarte sjaal en hun jas te hoog opgetrokken. Die gooiden op een gegeven moment een vuurwerkbom waarvan je denkt: gast, wat doe je?”

En daarna speelt het stigma op dat het aan de Marokkanen ligt.

“Men maakt er vervolgens een collectief probleem van. De mensen die daar waren, waren blij dat deze jongens werden opgepakt door de politie. Hun kind van vier stond daar ook naast, hè.”

“De buurtvaders, de buurtmoeders, de imam van de moskee: iedereen pakt zijn verantwoordelijkheid, maar er zijn rollen die bewoners niet kunnen pakken. Je zag die avond de politie twee rollen pakken. De verbindende rol, wat ze echt goed deden, maar soms moet je ook iemand echt in z’n nekvel grijpen.”

Nog even over uw ouders. Zijn ze inmiddels overtuigd over uw carrière ook al is die niet in de anonimiteit?

“Ze zijn heel trots. Ik moet bekennen dat ik zonder mijn ouders deze baan niet kan doen. Mijn vader haalt de kinderen dagelijks van school omdat mijn vrouw ook werkt. Mijn vrouw, gezin en ouders zorgen ervoor dat het loopt. In die zin is dit ook hun succes.”

Sofyan Mbarki: ‘Ik moet bekennen dat ik zonder mijn ouders deze baan niet kan doen. Mijn vader haalt de kinderen dagelijks van school.’ Beeld Chris en Marjan

Terugblik 2022 Hoogtepunt “De verkiezingsavond waarop we met de PvdA weer de grootste van de stad werden, maar ook wat Marokko heeft gedaan op het WK.” Dieptepunt “Het overlijden van mijn oma. We merken nu dat het niet vanzelfsprekend is om de familie echt bij elkaar te houden.” Persoon van het jaar “De buurtmoeders. Die hebben een stap naar voren gezet tijdens de rellen. In alle wijken zie je de stap van vrouwelijk leiderschap. Dat kennen we van onze eigen moeders, maar nu ook in het publieke domein.” Wat blijft u het meeste bij? “We vergeten corona snel, maar het heeft een groot effect gehad op jongeren in onze stad. Het klimaat op school is verhard, omdat jongeren niet goed in hun vel zitten. De impactvolle periode ijlt nog na.” Wat hoopt u volgend jaar niet meer terug te zien? “De oorlog in Oekraïne. Het is verschrikkelijk voor de mensen daar en ook wij voelen dagelijks de gevolgen. Ik hoop voor de Oekraïners dat het snel stopt.”