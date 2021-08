Wet Stories: erotische luisterverhalen voor vrouwen

Wet Stories is het initiatief van de Amsterdamse Liesbeth Vreeburg (36): erotische luisterverhalen voor vrouwen, die zelf het middelpunt zijn.

Is er niet genoeg seks op aarde?

“Er is superveel porno. Het is zelfs het grootste deel van het internet, dacht ik. Maar porno is vooral bedoeld voor en gemaakt door mannen, met veel penetratie, gangbangs; erg prestatiegericht. Ik miste een beetje wat vrouwen willen, het vrouwelijke perspectief.”

Wat dan?

“Ik denk dat vrouwen bepaalde fantasieën delen. Die heb ik proberen uit te werken tot verhalen. Ik heb me ook laten inspireren door Nancy Friday, die in de jaren negentig erotische verhalen schreef voor vrouwen. Destijds had je nog even een golf vrouwenporno, maar die is onderhand wel weer weggeëbd.”

Waarom schrijft u uw verhalen in het Engels?

“Om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Maar ik ben ambitieus genoeg om ook een Nederlandse vertaling te willen maken. Mijn streven is volledige autonomie voor de vrouw, keuzevrijheid. Dus eigenlijk moet je naast het kiezen van een stem die je aanstaat, ook in de taal kunnen luisteren die je wilt.”

Wat zoekt u in erotica?

“Te weten dat seks fijn is, dat seks verbinding geeft. Bij seksuele voorlichting leer je alleen over menstruatie, zwangerschap en ziektes. Dat in combinatie met de ontzaglijke hoeveelheid porno die je gratis ziet, zorgt voor een scheef beeld van seks.”

Waar streeft u naar?

“Nu schrijf ik de verhalen zelf – je kunt ze gratis proberen via de app­stores – maar ik zou graag willen dat zich een gemeenschap vormt van vrouwen die hun verhalen gaan delen, zodat er een inclusieve kijk op seks ontstaat waarbij genot vooropstaat.”