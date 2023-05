Westerpark wordt één groot openluchtrestaurant: 90 foodtrucks op de 15de editie van Rollende Keukens

Kati Koskinen (l) en Wies Annyas bij hun kar. Beeld Hannah Bults

Kasvis silli van Kati Koskinen (55) en Wies Annyas (62), Amsterdam. Koskinen heeft er al vaker gestaan, dit is de eerste keer samen met Annyas. Specialiteit: een plantaardig broodje haringsalade.

Bij Kasvis silli (Fins voor plantaardige haring) willen chef-kok Kati Koskinen (55) en horeca-ondernemer Wies Annyas (62) de bezoekers een broodje haring serveren, maar dan niet die uit zee. De Finse chef eet zelf al jaren geen haring meer, maar raakte geïnspireerd door haar thuisland, waar het vaak op het menu staat. Ze wilde zó’n gerecht maken dat iedereen de smaak van vis kan meekrijgen – veganistisch of niet.

Ruim een maand geleden introduceerden Koskinen en Annyas een haringsalade, volgens geheim recept, tijdens een buurtmaaltijd van Markt Maal bij Markt Centraal. “Zoveel mensen dachten dat het echte vis was en het werd zo goed ontvangen, dat we er meer mee wilden doen,” zeggen ze.

Om er een Hollandse draai aan te geven, hebben ze er, speciaal voor Rollende Keukens, een broodje haringsalade van gemaakt. “Dit geen zoute haring, want de zogenaamde stukjes vis worden een nachtje in romige saus gemarineerd, waardoor het een zachte smaak krijgt,” zegt Annyas.

Op de salade ligt zelf ingelegde komkommer. De broodjes zijn afkomstig van bakkerij Amstelveld. Het is de eerste keer dat ze het grote publiek kasvis silli op een broodje serveren.

Broodje kasvis silli (€6), er is ook een veganistische en glutenvrije variant.

Jennifer Jazmin maakt Filipijns streetfood. Beeld Hannah Bults

Merienda Filipino Streetfood van Jennifer Jazmin (42), Amsterdam. Staat sinds 2018 op de Rollende Keukens. Specialiteit: Filipijns streetfood.

Al jaren staat Jennifer Jazmin (42) op festivals. Zo begon ze in 2013 met het verkopen van jonge kokosnoten op onder andere Milkshake, Mysteryland en Fiesta Makumba. Sinds 2018 neemt ze deel aan Rollende Keukens, met kokosnoten en Filipijns streetfood – met dank aan haar Filipijnse roots.

Dit jaar verkoopt ze een bao bun (een gestoomd broodje) met daarin chicken adobo, tomaat, komkommer en gebakken ui. “Chicken adobo (gemarineerde kip) is een typisch Filipijns gerecht. Het zijn kippendijen die zo lang in de soja en azijn hebben gesudderd, dat het een soort pulled chicken wordt,” aldus Jazmin.

Naast de bao bun zijn er zelfgemaakte loempia’s met kalfsvleesgehakt te koop en serveert ze als dessert halo-halo (spreekt uit als hallo-hallo): geschaafd ijs met melk. Erin kunnen verschillende toppings, zoals ube, een paars-blauw ijssoort, jelly, gekookte zoete bonen en leche flan, een Filipijnse custard. Sinds vorig jaar heeft ze de kokosnoten ingeruild voor bubble tea: een fruitige en eentje met melk en zwarte thee. De balletjes maakt Jazmin zelf.

Vorig jaar had ze het enorm druk. “Als ik nu meer dan duizend bao’s verkoop, ben ik tevreden.”

Chicken adobo bao (€6), Lumpia Filipina (6 stuks, €7), bao bun (€6), bubble tea (€5,50) en halo-halo (€7).

De familie Qurimi miste op het festival in Westerpark nog de snelle Marokkaanse hap. Beeld Koosje Koolbergen

Qurimi’s Qitchen, a little taste of Morocco, van de familie Qurimi, Lelystad en Almere. Eerste keer op de Rollende Keukens. Specialiteit: Marokkaans streetfood.

Voor de eerste keer staat familie Qurimi met een foodtruck op Rollende Keukens. Al jaren bezoeken ze het festival, maar nog nergens zagen ze Marokkaans streetfood. “Altijd zijn het de grotere gerechten, zoals couscous en tajine, waar je echt voor moet gaan zitten,” zegt Naima Qurimi (41). “We misten de snelle hap, iets voor on the go.” Ze staat in de mobiele kar met haar twee zussen, broer en moeder.

Er wordt altijd gekookt bij de familie Qurimi. De gerechten gaan nooit volgens het boekje, maar altijd op gevoel. Met regelmaat cateren ze feesten en bruiloften, maar nooit voor meer dan honderd personen. Dat ze nu voor zoveel mensen op Rollende Keukens staan, vinden ze erg spannend.

Op het festival serveren ze msemmen: warme pannenkoeken die uit laagjes zijn opgebouwd en een krokante buitenkant hebben. Er valt te kiezen uit verschillende toppings: kaas (veganistische optie mogelijk), honing en boter. Maar het lekkerste vinden ze zelf de gegrilde kippendij met ras el hanout en rauwkost. Ook serveren ze briouate, een goedgevulde kippenpastei met groente, en een honingbriouate met gebrande amandelen erin. Uiteraard met zoete muntthee.

Alles wordt ambachtelijk gemaakt en is halal. Zo wordt de kip gegrild en msemmen voor ter plekke gebakken. “Leuk om te zien, want het bolt helemaal op,” zegt Naima. “We willen de bezoekers voor even meenemen naar de straten van Marokko. In die sfeer kunnen mensen ook zitten aan Marokkaanse tafels om de kar heen.”

Msemmen (vanaf €4), kipbriouates (€4), honingbirouates (€2), muntthee (€1). Bij aankoop van twee honingbriouates is de muntthee gratis.

Christoph Auer-Welsbach komt met Käsnudeln, een traditioneel Oostenrijks gerecht. Beeld Hannah Bults

Sound of Noodles van Angelika Widrich (42) en Christoph Auer-Welsbach (38), Amsterdam. Eerste keer op Rollende Keukens. Specialiteit: Käsnudeln.

De Amsterdamse-Oostenrijkse Angelika Widrich (42) en Christoph Auer-Welsbach (38) zijn in 2015 naar Amsterdam verhuisd en komen sindsdien elk jaar naar het festival. “Het eten, de muziek en de sfeer, het is geweldig,” zegt Auer-Welsbach.

Dit jaar brengen ze een traditioneel Oostenrijks gerecht mee: Käsnudeln, een deegzakje gevuld met kwark, aardappelen, munt en andere kruiden – warm geserveerd.

“Käsnudeln is eeuwenoud gerecht, ontstaan in tijden dat mensen daar weinig geld hadden. Het is van generatie op generatie overgedragen. Onze overgrootouders zijn er mee opgegroeid en onze kinderen nu ook,” zegt Auer-Welsbach. “Het is ongelooflijk lekker én gezond. Ideaal voor de lunch of als hoofdgerecht.”

Behalve de traditionele versie serveren ze ook een zoete variant met nougat en walnoten erin, afgetopt met kaneel, suiker en boter.

De naam, Sound of Noodles, is een grapje. Hun kinderen spelen dit jaar in het schooltoneel, de bekende musicalThe Sound of Music. Vandaar.

Ze hebben het gerecht nog nooit ergens in Amsterdam op de kaart gezien en hopen dat het aanslaat. Hun droom is om na de Rollende Keukens een eigen zaak te beginnen.

Käsnudeln (twee stuks, €9). Een veganistisch optie is ook mogelijk.