West wordt tijdens de Ronde van de Orteliusstraat omgetoverd tot een klein Pyreneeëndorp

Voor het eerst in 1947, en voor het eerst sinds 2019: de ronde is terug!

“Te gek, fantastisch dat de ronde terug is. En voor u verder gaat: ik heb twee primeurs voor u.”

Kom maar op.

“De eerste is dat ikzelf meedoe, voor het eerst, en wel aan het hardloopwedstrijdje dat we voor het eerst organiseren. Ik ga het proberen over vijf rondjes, afgerond vijf kilometer. Doet u ook mee?”

En uw tweede primeur?

“Ik zit niet meer in de organisatie, zwaai me niet te veel lof toe, maar ik ben wel voor het eerst vrijwilliger. Ik ben na het hardlopen klaar-over, zodat mensen tijdens een van de tien verschillende fietswedstrijden toch de straat kunnen oversteken.”

Er zijn tien rondes van de Orteliusstraat?

“Het is een heel programma, ja, met step-, loopfiets- en dikke-bandenraces, echte KNWU-jeugdwedstrijden, vrouwenwedstrijden, het criterium en als grote finale de GP Piet van Heusden voor fixies. Maar het is niet alleen sporten: er wordt ook voorgelezen door Racheda Kooijman, geboren in de Orteliusstraat, onder begeleiding van een pianist, en verder kun je je vermaken onder het mom van bier, burgers en bijpraten. Het is echt een buurtevenement.”

Ik begrijp dat er ook een thema is?

“We hebben de ronde tijdens de Tour de France en tijdens de Giro d’Italia georganiseerd, nu doen we de rode editie, vanwege La Vuelta. We veranderen de buurt in een klein Pyreneeëndorp, met Spaanse muziek en alles, maar met iets minder bergtoppen, om het vakantiegevoel wat te verlengen. Doet u nou mee? Inschrijven kan zaterdag ook nog hoor.”