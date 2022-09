West Beach (Film) Festival is een van de laatste gratis festivals in Amsterdam

West Beach Film Festival Beeld Marlise Steeman

Hoezo staat film eigenlijk tussen haakjes?

“Omdat er veel meer te doen is dan alleen films kijken; je kunt er naar een theaterstuk, gemaakt door buurtbewoners, naar optredens van bands en dj’s, in het weekend zijn er workshops voor kinderen en donderdag is er een speciale dag over dementie, met een vertoning van de film The Father. Een groep buurtcateraars maakt elke avond eten uit alle windstreken.”

Jullie bestaan al negentien jaar en zijn inmiddels een van de weinige gratis festivals in de stad.

“Dat willen we ook graag zo houden. Met de gentrificatie in de buurt rondom de Sloterplas is het belangrijk dat ook de oude bewoners blijven komen. We doen ook niet aan prijsverhogingen en je kunt geen stoelen reserveren; wie het eerst komt, het eerst maalt. We hebben een pay as you like-principe, bij de entree kun je iets doneren via een QR-code.”

Een vast onderdeel is de Cultuur van je Buur-filmavond op dinsdag. Dit jaar wordt er een Oekraïense film vertoond.

“Elk jaar vertonen we een kaskraker uit een ander land. Dat zijn films die de Nederlandse bioscopen vaak niet halen. De keuze voor Oekraïne is dit jaar niet meer dan vanzelfsprekend. We vertonen de Oekraïense film My Thoughts Are Silent. Van alle donaties gaat 50 procent naar Uniters, een organisatie die onder meer ziekenhuizen en artsen in Oekraïne steunt.”

En nu maar hopen dat het herfstweer meevalt?

“Als het echt hard regent, worden films binnen vertoond in de tent, en bij een buitje tussendoor delen we poncho’s uit.”