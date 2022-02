Werkvijanden, wie heeft ze niet? Gelukkig kun je altijd nog gaan thuiswerken

Beeld Shutterstock

Wat is een werkvijand, iemand die je in de kantoortuin achternazit met een geodriehoek?

“Onze definitie is: iemand aan wie je je mateloos ergert, of iemand met wie je een vete hebt, vanwege een promotie bijvoorbeeld.”

Vrouwen hebben meer werkvijanden dan mannen?

“Vrouwen hebben in 32 procent van de gevallen een werkvijand, mannen in 24 procent. Dat is een groot verschil, maar waaruit dat voortkomt, laat ik graag in het midden.”

U heeft het ook over stiefcollega’s?

“Die worden gecreëerd waar werkvijanden zijn. Maar drie op de tien respondenten neemt zonder bezwaar taken over van een collega.”

Heeft u zelf veel werkvijanden?

“Dat zou stevig uitgedrukt zijn. Ik heb wel collega’s met wie ik op persoonlijk vlak wat minder affiniteit heb, maar dat lijkt me normaal, als mens, om voorkeuren te hebben.”

Er is ook sprake van mensen die collega’s bewust ontwijken door te gaan thuiswerken?

“Dat doet een aanzienlijk deel van de mensen in loondienst. Zeker nu je mag thuiswerken vanwege de pandemie ga je waarschijnlijk liever niet naar je werk als je op het rooster ziet dat je werkvijanden allemaal present zijn. Dus dan werk je thuis.”

Dit onderzoek is gedaan in opdracht van acties.nl. Waarom, is dat de nieuwe Maurice de Hond?

“Nee hoor, we doen dit soort onderzoek om hete hangijzers te benoemen, en het moet leuk zijn om te lezen. Dat je denkt: dat herken ik, en dan ga je verder met je leven. Wel laten we de onderzoeken serieus en representatief uitvoeren door een professionele organisatie, Panelwizard.”