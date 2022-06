Werkt statiegeld tegen vier miljard wegwerpbekers? ‘Ze liggen overal’

Beeld Getty Images/iStockphoto

Initiator, terminator, zwerfinator, zoiets?

“Het komt van The Terminator, toch. Ik zat eens in de auto, luisterde naar een item over Arnold Schwarzenegger, stapte uit, raapte een zwerfbeker op, zei ‘Hasta la vista, zwerfie,’ en toen viel het me in: ik ben de Zwerfinator.”

Zelfs op uw voicemail zegt u dat u de Zwerfinator bent, is dat wel normaal?

“Ik doe dit professioneel, hè? Ik doe onderzoek naar zwerfafval voor gemeenten en bedrijven, ik geef lezingen en gastlessen, het is mijn beroep.”

En nu deed u een grootscheeps onderzoek naar zwerfbekers?

“We hebben, met medewerking van ruim duizend vrijwilligers, in het hele land foto’s genomen van zwerfbekers in de hoop erachter te komen of die zich misschien anders verspreiden dan lege blikjes en flesjes. Maar 42.822 foto’s hebben uitgewezen dat dat niet zo is. Ze liggen overal. De reden voor het onderzoek is dat de overheid de opruimkosten vanaf 2023 gaat doorbelasten aan de bekerverstrekker, 0,0006 cent per beker. Dat blijkt ondoenlijk: het merendeel van de zwerfbekers is anoniem.”

Wat nu dan toch? De aantallen die u noemt zijn immens.

“In Nederland gebruiken we vier miljard wegwerpbekers per jaar, waarvan er 60 tot 120 miljoen op straat belanden. Wat een oplossing kan zijn is verbieden, maar daar ben ik niet zo van. Dus dan maar statiegeld, ik stel voor een kwartje. Of terug naar vroeger, toen we nog zonder iets te drinken de straat op durfden.”

Waarom doet u dit eigenlijk?

“Uit verveling. Grapje hoor, ik ben gewoon graag buiten en dan ben ik liever in het groen dan in het plastic.”