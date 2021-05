Werkt een drankje met CBD tegen stress?

PSW Korreltje Zout 1 mei-Trip Beeld -

‘Om je rust te vinden te midden van de dagelijkse chaos’, staat op een roze frisdrankblikje dat verkrijgbaar is bij een veganwinkel. Trip, heet het, ‘CBD-infused’, in de smaken vlierbloesem, munt en ‘een vleugje hipsterisch’. Voor een heldere geest en minder stress. Zou het?

CBD, cannabidiol, kom je tegenwoordig overal tegen, zegt Iris Freie van het Cannabinoïden Adviesbureau Nederland (CAN). “Echt een hype, overgewaaid uit Amerika.” CBD-olie vond je al bij de drogist, maar ook in make-up en voeding duikt CBD op.

Het wordt gewonnen uit de toppen van industriële hennep. Die plant lijkt op cannabis, maar bevat weinig of geen THC, de stof waar je high van wordt. Wel worden allerlei andere therapeutische effecten aan CBD toegeschreven. “Wetenschappelijk is aangetoond dat het bij bepaalde doses rustgevend werkt, helpt bij slaapproblemen en pijnstillend kan zijn.”

Bij Jellinek hebben ze hun twijfels. “Je ziet nu een heleboel producten met CBD langskomen, die claimen te helpen tegen van alles. Slechts een klein deel van die effecten is wetenschappelijk onderbouwd,” zegt Floor van Bakkum. “Daarnaast is weleens gecheckt wat er precies aan de producten is toegevoegd, en dat bleek niet altijd duidelijk.” CAN kwam in 2020 met het een keurmerk en pleit voor goede regulering en kwaliteitscontrole.

Als het een lage dosis is, kan CBD niet veel kwaad, denkt Van Bakkum. “Maar het blijft een stof die effect kan hebben op je bewustzijn. Hou dat in je achterhoofd.”

Het drankje belooft dat ik ‘into my best self kan relaxen’, dus neem ik een paar slokken. En verrek, even later zit ik er inderdaad behoorlijk relaxt bij. Zoals eigenlijk altijd, als ik op de bank zit. Met Netflix. “De kans dat je iets voelt met zo’n lage dosering (15 mg) is heel klein,” zegt Freie. “De een is er gevoeliger voor dan een ander. En het placebo-effect moet je ook niet onderschatten.”

Net als het marketingeffect, vermoed ik.