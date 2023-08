Werk van fotografe Maria Austria te zien in haar oude woonplaats Wenen

Kermis in Wenen, jaren dertig. Beeld © Maria Austria/MAI

Prachtig en heel terecht dat er in Amsterdam een fotoarchief naar Maria Austria werd vernoemd. Een rare bijkomstigheid is wel dat de fotografe, die leefde van 1915 tot 1975, tegenwoordig vooral met dat archief, het Maria Austria Instituut, wordt geassocieerd. Terwijl ze echt prachtig werk maakte.

De Joodse Maria Austria, die eigenlijk Marie Oestreicher heette, vluchtte in 1937 van Wenen naar Amsterdam. In de oorlog dook ze onder, maar was ze ook actief in het verzet. In het Joods Museum in haar oude woonplaats Wenen is nu een groot overzicht van haar werk te zien: Fokus! Jetzt! Maria Austria – Fotografin im Exil.

Joods Museum, Wenen, tot en met 14/1/2024

Koffiehuis in Wenen, 1960. Beeld © Maria Austria/MAI

Dodenherdenking, Amsterdam 4 mei 1950. Beeld © Maria Austria/MAI