Wereldleiders naar Egypte om een klimaatcatastrofe te beteugelen. Hebben zij The Mummy niet gezien?

Kharis (Christopher Lee) wil zijn prinses terug in ‘The Mummy’ (1959). Beeld Alamy Stock Photo

De voortekenen logen er niet om. Hare koninklijke majesteit The Queen legde het loodje. De Conservatieve premiers van haar ooit oppermachtige Britse rijk vielen als blaadjes van de bomen. Boris viel en Liz stond op. Liz viel en Rishi rees. Op een steenworp afstand van rumoerig Westminster besloot een Engelse beuk dat het in oktober lente was, terwijl er een winter in het verschiet lag. Onder was boven, donker werd licht. De beuk bloeide precies een eeuw na de ontdekking van het graf van Toetanchamon door de Britse archeoloog Howard Carter. Aha!

Zou de nieuwbakken premier Rishi Sunak het omfloerste gevloek van de farao ook gehoord hebben? Bij zijn aantreden als leider van het Verenigd Koninkrijk werd gemeld dat Sunak noch de nieuwbakken koning Charles III de klimaatconferentie COP27 in Egypte zou bijwonen. Onze klimaatramp heeft aan de overkant van het Kanaal geen hoge prioriteit. Brexit blijft brexit en het puinruimen na drie jaar Boris Johnson en 45 dagen Liz Truss is een zaak van leven of dood geworden. Niet voor Sunak persoonlijk, die is puissant rijk. Maar zijn Conservatieve partij staat er beroerd voor en de Britten hebben schoon genoeg van de aanhoudende crisis, inflatie, armoede, honger en loze beloften. Een vlucht naar Egypte lijkt dan ongepast.

Cultureel schuldbesef

De koning en de premier hadden bij de piramides ook lastige vragen kunnen krijgen. Er liggen mummies in het British Museum, omringd door archeologische schatten uit Egypte, Soedan en Ethiopië. De rest van de wereld is ook goed vertegenwoordigd: de Britten kwamen zelden met lege handen thuis wanneer ze in naam van hare majesteit en het Grote Britse Rijk op expeditie gingen. Voortschrijdend inzicht maakt dat de in het museum uitgestalde buit van de koloniale rooftochten inmiddels een steen des aanstoots is: moet dat culturele erfgoed niet terug naar de rechtmatige eigenaren of hun nazaten in het land van herkomst?

Die vraag is niet van vandaag of gisteren. De sensationele ontdekking van Howard Carter in 1922 leidde tot speculaties die een cultureel schuldbesef weerspiegelen. Er gingen al snel verhalen rond over de vloek van de farao. De grafschenners die met Toetanchamon aan de haal gingen, zou een gruwelijk lot wachten. Enkele betrokkenen werden ziek en er vielen doden, maar niet in de tombe en pas jaren later. Carter deed de speculaties af als onzinnig bijgeloof. Maar de verhalen over vervloekingen, plagen en de toorn van de mummie getuigen van het fundamentele besef dat het niet netjes is om graven te openen en de inhoud in beslag te nemen. Daar komt narigheid van, zeker op het witte doek.

In de sfeervolle Hollywoodfilm The Mummy (1932) uit de Universal studio stuit een expeditie van archeologen van het British Museum op het gemummificeerde lichaam van Imhotep. De Egyptische hogepriester werd levend begraven met een papyrusrol waarop een vloek rust. Een jong expeditielid is verguld met de bijzondere vondst: we worden rijk! De archeoloog wijst hem terecht: wij zijn geen rovers en dit is geen buit, maar een collectie van groot wetenschappelijk belang. De vindplaats blijft evengoed leeg achter. Reken maar dat Imhotep zijn gram komt halen. Hij wordt sterk vertolkt door de Engelse acteur Boris Karloff, die een jaar eerder wereldberoemd werd als het bonkige monster in de klassieker Frankenstein (1931). De Amerikaanse mummie had een Britse stamboom.

Moordlustige mummie

De Britse Hammer filmstudio bewerkte het thema in The Mummy (1959) tot een spektakel in schitterend technicolor, waarbij Christopher Lee de gezwachtelde hogepriester Kharis gestalte geeft. Ook hij liep zich eerder warm als het monster van Frankenstein en keert zich als mummie tegen grafschenners van het British Museum. Archeoloog Peter Cushing moet zich niet alleen verweren tegen de beschuldiging van plundering, hij wordt ook nog beticht van blasfemie en minachting voor een oeroude religie. De archeoloog moet zijn Britse arrogantie bijna met de dood bekopen, tot de moordlustige mummie zijn vrouw ontmoet. Ze lijkt sprekend op de Egyptische prinses in de geschonden tombe. Zijn grote liefde, levend en wel!

De eerste mummiefilm met Boris Karloff kreeg ook een romantische draai in een liefde die millennia overstijgt. Het is de vraag of wij zoveel tijd hebben voor de woestijn zich van het graf van de farao tot de gesmolten poolkappen uitstrekt. Zou het helpen indien de Britten komende week alsnog naar de klimaatconferentie in Egypte gaan? Dan kunnen ze wat van de oude buit terugbrengen om de goden gunstig te stemmen en zal het gevloek van de farao wellicht verstommen.

The Mummy (1932) verscheen op blu-ray bij Universal, The Mummy (1959) verscheen onlangs op blu-ray bij Second Sight Film.