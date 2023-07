Wendy Lopes Dias zwaait af als voorzitter AFC IJburg: ‘Als dit een betaalde job was, had ik mijn baan bij Philips meteen opgezegd’

Met vijf voetbalvriendinnen stapte Wendy Lopes Dias (54) drieënhalf jaar geleden ‘spontaan’ in het bestuur van AFC IJburg, een van de jongste voetbalclubs van Amsterdam. Nu de termijn erop zit, stoppen ze. ‘We hadden onze successen wel iets meer mogen vieren.’

Elke maandagavond komt de vader van Wendy Lopes Dias bij haar eten. Het voornemen is om het dan niet té veel over voetbal te hebben. Maar da’s best een opgave, zeker afgelopen jaren. André Lopes Dias (83) was vijftig jaar secretaris van WV-HEDW, Wendy was de afgelopen 3,5 jaar voorzitter van AFC IJburg. “Vaak belanden we toch in een voetbalbrainstorm. En moet mijn vader eerder weg omdat hij een bestuursvergadering heeft,” zegt Lopes Dias en lacht.

Het is deze zaterdag – haar laatste als voorzitter – gezellig druk op de club bij Sportpark IJburg in het Diemerpark. Er moeten nog wat wedstrijden worden ingehaald én de voorbereidingen voor het afscheidsfeest zijn in volle gang.

Zo nu en dan zwiept de deur open (‘Waar moeten die koelwagens heen?’) en schiet Lopes Dias de vrijwilligers even te hulp. “De derde helft is ook heel belangrijk voor het sportplezier!” roept ze.

Want ja, het idee om samen met vijf teamgenoten in het bestuur van AFC IJburg te stappen ontstond ook op een soort derde helft. Niet in de kantine, maar bij restaurant DOK48 in de haven van IJburg. Lopes Dias voetbalde toen al zes seizoenen in het 35+ damesteam. Met vijf vrouwen in het bijzonder vormde ze een hecht groepje dat ook buiten voetbal veel met elkaar optrok.

De club kwam bestuursleden tekort, dat kwam ter sprake tijdens de borrel. “We zagen het wel voor ons en proostten erop, met een knipoog. Maar de volgende ochtend was iedereen nog net zo enthousiast. Ik ook – ik dacht: al moet ik een politieke partij met deze vrouwen oprichten, daar zou ik ook wel vertrouwen in hebben.”

Tijdens de ALV in januari 2020 werden Lopes Dias en Christina Coehoorn, Dieuwertje Ewalts, Femma Commandeur, Vanessa Backer en Jacque van Dijken zo goed als unaniem en met veel enthousiasme in het bestuur gestemd.

Meidencommissie

Daarmee was het bestuur van AFC IJburg in een klap zes vrouwelijke bestuursleden rijker. Iets wat voor henzelf ‘heel normaal’ voelde, maar in breder perspectief best bijzonder is. Volgens recente cijfers van de KNVB is slechts 13 procent van de bestuursleden in het Nederlandse amateurvoetbal vrouw.

(vlnr) De zes voetbalvriendinnen uit het bestuur van AFC IJburg: Christina Coehoorn, Dieuwertje Ewalts, Jacque van Dijken, Wendy Lopes Dias, Vanessa Backer, Femma Commandeur. Beeld Ivo van der Bent

“Ons speerpunt was om het meisjesvoetbal meer op de kaart te zetten,” zegt Lopes Dias. “Met de jaren kwamen we er meer en meer achter dat het belangrijk is om een luidere vrouwenstem te laten klinken in het amateurvoetbal. Je wil dat er qua spelplezier ook wordt stilgestaan bij wat werkt voor meisjes en vrouwen.”

Zodoende werd er onlangs een speciale meidencommissie opgetuigd. “Eerst was ons principe: jongens en meiden zijn hier hetzelfde, dus we doen precies hetzelfde voor ze.” Maar dat haperde. “Het is lastig uit te leggen waarom. Maar we beseften dat het beter is om te zeggen: jongens en meisjes zijn gelijk, alleen wel anders. En daarop maken we beleid.”

Een voorbeeld: vanuit de meidenteams kwamen ‘geluiden’ over het tenue. Wit schijnt namelijk best wel door, zeker als je zweet of het regent, en dat vinden niet alle meiden prettig. “In de statuten, en die zijn belangrijk, staat: wit shirt. Dat de meisjes dit toch aangaven vond ik heel belangrijk, en is iets wat wij als ‘vrouwenbestuur’ extra goed hebben kunnen signaleren. Op de vorige ALV hebben we aangekondigd de meiden een ander shirt te willen geven – waarschijnlijk rood.”

IJburg

Als clubbestuurder leerde Lopes Dias haar buurt, waar ze sinds 2003 woont, op een nieuwe manier kennen. “Ik ben nog meer gaan inzien hoe belangrijk sportclubs zijn, zeker voor een nieuwe buurt als IJburg. Ze zorgen voor verbinding. Reken maar uit: hoeveel duizenden mensen bedien je wel niet in deze rol?”

Waar ze tegen heeft willen vechten, zegt ze, is de gedachte dat het ‘met IJburg altijd wel goed gaat’. “Van IJburg wordt vaak gedacht: daar loopt alles wel op rolletjes. Dat denk ik ook te merken bij Sofyan Mbarki, de wethouder. Een heel goede trouwens. Maar ik heb de gemeente altijd duidelijk geprobeerd te maken dat wij hier ook uitdagingen hebben liggen. IJburg is Amsterdam, we hebben te maken met dezelfde problematiek als in de rest van de stad.”

De intensiefste strijd van afgelopen jaren was die om extra velden, een dossier dat al jaren voortsleept. Qua sportvoorzieningen bleek IJburg een voorbeeld van ‘hoe het in de toekomst niet zou moeten’: in de inmiddels ongeveer twintig jaar oude wijk werden huizen dicht op elkaar gebouwd en werd pas later gekeken of er ruimte was voor sport.

Om die reden kampen verenigingen, waaronder AFC IJburg, met een enorm ruimte­gebrek. Maar het aanleggen van extra velden is ingewikkeld. Lopes Dias: “Plannen liggen hier in het Diemerpark onder een enorm vergrootglas.”

AFC IJburg gaat voor aankomend seizoen noodgedwongen terug in leden, van 1400 naar 1250, ondanks een lange wachtlijst – er zijn minder teams ingeschreven bij de KNVB, want er is onvoldoende plek om te trainen en wedstrijden te spelen. “We kunnen niet anders. Dat is frustrerend. De club zou groter moeten zijn in verhouding: de wijk groeit, maar AFC IJburg niet.”

De gemeente is hen ‘goedgezind’, maar ook stroperig. “Dan hadden we een vergadering en dan dacht ik: huh, dit hadden we toch alláng besproken? Je moet niet gewend raken aan die stroperigheid, dat is gevaarlijk.”

Impact

Al in maand drie van Lopes Dias’ bestuursperiode, begin 2020, kwam corona om de hoek kijken. “We hebben altijd voor het belang van sporten gevochten,” zegt ze. “Het dagelijkse beleid moest wel tien keer aangepast worden. Binnen de mogelijkheden die er waren, hebben we alles gedaan om leden te geven wat nodig was: plezier, veiligheid, gezondheid. Gelukkig heeft corona iedereen bewuster gemaakt van hoe onmisbaar sport is, zeker voor jongeren.”

Dat je als voetbalclub maatschappelijke en persoonlijke impact maakt, leerde Lopes Dias ook van haar vader. Ze groeide, niet per toeval, op in Diemen: “Mijn vader wilde graag zo dicht mogelijk bij het oude Ajaxstadion De Meer wonen. En natuurlijk bij WV.”

Op WV-HEDW is Lopes Dias senior door zijn lange staat van dienst gemakkelijk een begrip te noemen. In 2016 ontving hij een Andreaspenning van burgemeester Eberhard van der Laan, onlangs maakte de club bekend dat er een tribune naar hem wordt vernoemd. “Hij is trots op me, maar heeft zich nooit ergens ongevraagd mee bemoeid.”

Professionaliteit

De intentie was altijd één termijn, zegt Lopes Dias, maar nu die voorbij is, voelt het toch dubbel. “Ik zie het als een erevrijwilligersbaan. Het is enorm leuk. Ondanks de soms ook minder leuke dingen, zoals boze ouders. Een club is gewoon een kleine samenleving. Het is belangrijk dat je humor blijft houden, en dingen kunt relativeren. En tegelijkertijd dingen serieus neemt als de situatie erom vraagt.”

Aan de voorkant én achterkant werd de professionaliteit op de club verhoogd, afgelopen jaren. “We hebben een Hoofd Opleiding-rol geïntroduceerd en de O23-competitie en Heren 1 op de kaart gezet. Er staan meer trainers met papieren voor de groep. Én er zijn veel jongens en meiden die bij de KNVB of een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) meetrainen.”

Na een korte denkpauze: “We hadden onze successen wel iets meer mogen vieren.”

Inhaalslag

AFC IJburg is vriendelijk, divers en staat ‘midden in de samenleving’, aldus Lopes Dias. Daar is ze trots op. Trots is ze ook dat de zes bestuurders nog altijd vriendinnen zijn en samen voetballen. “Besturen kost altijd veel meer uren en energie dan je vooraf calculeert. Zelfs als je het bestuur deelt, want je genereert dan ook meer.”

21 november bestaat AFC IJburg vijftien jaar. Als het goed is, hoort de club deze zomer of er groen licht komt voor een extra veld. Dat is nodig, benadrukt Lopes Dias nog maar eens, want ieder kind zou in zijn eigen buurt moeten kunnen voetballen.

“En de club verdient het om een inhaalslag te maken en te kunnen groeien. Als ik op straat loop, zie ik altijd kinderen met AFC IJburg-jasjes. Dan denk ik: yes! Geen Barcelona, of PSG, of Ajax, maar AFC IJburg. Hun club! Waar ze terecht trots op zijn.”

Voor de vorm zou ze een er een nachtje over slapen. “Maar,” zegt ze, “als dit een betaalde job was, zou ik mijn baan bij Philips meteen opzeggen, honderd procent.”