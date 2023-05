Welmoed Bezoen kookt vervelende jeugdherinneringen van zich af in haar meest persoonlijke kookboek: ‘Wat bitter was krijgt een zoet randje’

Met Welmoeds Wilde Keuken schreef Welmoed Bezoen (33) haar meest persoonlijke kookboek. ‘Koken werd een fantasiewereld waarin ik me helemaal kon onderdompelen.’

“Het voelt nog een beetje onwennig om zo over mezelf te praten. In interviews ben ik nooit heel open geweest over mijn emoties. Dat heb ik mezelf aangeleerd, zoals zoveel mensen denk ik doen. En ik heb in restaurantkeukens gewerkt, dan moet je sowieso wat harder zijn. Daarbij leidden de thema’s van mijn vorige boeken (barbecueën met groente, winters comfortfood met groente, een saladebijbel, red.) niet zo tot persoonlijke vragen, dus kon ik het vooral, lekker comfortabel, over technieken en ingrediënten hebben. Welmoeds Wilde Keuken is veel persoonlijker.”

Het is het vierde kookboek van kookboekenschrijfster, columnist en receptontwikkelaar Welmoed Bezoen. Een boek om van te watertanden, met hoofdstukken als ‘droomstart’, ‘te heet om te koken’ en ‘classy & a lil’ bit fancy’, en recepten als steranijs-ijs met zwarte peper en geroosterde appels, paddenstoelenflan en wortelsalade met hazelnoten en vinaigrette met bruine boter. “De recepten heb ik mijn hele leven door verzameld en maak ik nog altijd. Het is een bonte verzameling geworden van gerechten die mij hebben gemaakt tot wie ik nu ben. Er staan ook anekdotes in over vroeger en over de reizen die ik de laatste jaren maakte.”

Koken kan therapie versterken

Hoewel het boek een en al vrolijkheid uitstraalt, is het schrijfproces niet altijd zo zorgeloos geweest. “Voor het eerst ben ik in mijn schrijven teruggegaan naar vroeger. Ik heb niet de meest zorgeloze jeugd gehad. Er was geen fysiek geweld, maar ik voelde me vaak alleen en onveilig thuis. De lezer merkt dat helemaal niet, maar om het te kunnen schrijven moest ik zelf ergens doorheen. Met veel therapie en door veel te koken, ook een soort therapie. Koken kan therapie niet vervangen, maar het wel versterken.”

“Neem boosheid, daar ben ik niet goed in, ik raak eerder erg gefrustreerd omdat iemand me niet begrijpt. Als je niets doet met die emotie, gaat hij in je lichaam zitten. Dán een brooddeeg kneden werkt heel goed, daar kun je alle emoties in stoppen. Het resultaat is een heerlijk brood, dat je vervolgens weer met anderen kunt delen. De boosheid is uit je lichaam en je hebt van negatieve emoties iets positiefs gemaakt. Daar heb ik veel aan gehad.”

Al van kleins af aan gebruikte Bezoen koken als houvast. “Koken werd een fantasiewereld waarin ik me helemaal kon onderdompelen. Voor mij was het een prachtige wereld waar alles kon. Elke zaterdagochtend keek ik naar Saturday Kitchen op de BBC, waar ze ook stukjes uit oude kookprogramma’s lieten zien, van Keith Floyd en Two Fat Ladies. Ik verslond programma’s en kookboeken van grootheden als Nigella Lawson en Rick Stein.”

“Door de onzekerheden thuis was ik vrij angstig, maar in de keuken had ik de bravoure van een driesterrenchef. Ik probeerde allerlei combinaties uit – tomaat en Nutella werkt niet samen, trouwens – durfde soufflés te maken en ging flamberen. Alles was mogelijk, en bijna alles lukte. En zo niet, dan was het alsnog lekker of maakte ik er iets anders mee. Zo leerde ik dat als het leven pittig is, je door middel van koken en lekker eten, en dat te delen met mensen, er toch de schoonheid van kunt inzien.”

Zo wist Bezoen al op jonge leeftijd dat ze van koken haar werk wilde maken; vanaf haar elfde was het haar droom om een kookboek te maken. En zo geschiedde: ze werkte bij verschillende patissiers en liep bij het tweesterrenrestaurant van Ron Blaauw naar binnen waar ze werd aangenomen als chef patissier. Na een jaar ging ze werken in de Amsterdamse Kookboekhandel en in 2019 verscheen haar eerste kookboek: Gloeiend Groen.

Herinneringen herschrijven

“Door het schrijven van Welmoeds Wilde Keuken heb ik ook geleerd dat je door smaak de controle over vervelende herinneringen kunt nemen. Toen ik tien was, gingen we met vakantie naar Duitsland, en dat was geen vrolijke vakantie. De herbergier van de plek waar we sliepen, nam mij beetje onder haar vleugel. Ze liet me spelen in de keuken en leerde me citroen-käsekuchen met Streusel maken: Duitse cheesecake met kwark in plaats van roomkaas, en een kruimeltopping – volgens mij een van de lekkerste taarten ter wereld. Het voelde zo fijn dat iemand zich om mij bekommerde, en me iets leerde wat ik de rest van mijn leven met me kon meenemen. Zo kreeg een bittere herinnering toch nog een zoet randje. Eerst vond ik het te pijnlijk om aan die vakantie te denken, nu zie ik er ook het mooie van in en maak ik de kuchen heel graag voor vrienden.”

Zorgen voor een ander door middel van koken is een krachtig middel, zo liet de Duitse herbergier zien. “Later zag ik dat er in de horeca allemaal mensen werken die heel graag voor anderen zorgen. Maar door dit kookboek te schrijven, is het me duidelijk geworden hoe belangrijk het is om ook voor jezelf te zorgen. Als je een etentje geeft, sloof je je helemaal uit voor je gasten, maar als je alleen bent, flans je alleen iets snels in elkaar. Waarom gun je jezelf niet hetzelfde?”

“Heel concreet betekent dat voor mij dat ik een koelkast vol zelfgemaakte smaakmakers heb, waarmee ik altijd iets lekkers kan maken. Ik heb er het hoofdstuk Bijdehandjes in mijn boek mee gevuld. Zo’n goede buffer voor jezelf hebben, dat is een gevoel dat ik niet altijd heb gehad en wat ik mezelf nu heel erg gun. Een van mijn favorieten is de bosuienolie, die je maakt door bosuien heel zachtjes bakken in olie. De olie krijgt een zoete en hartige smaak en die stukjes bosui hebben een geweldige chewy structuur. Een theelepeltje daarvan door een beetje yoghurt en je hebt een lekkere dip, doe een beetje in je pastasaus voor een rijke, gelaagde smaak, of eet op geroosterd brood voor een supersnack.”

“Dit boek is een viering van het leven, van koken en van eten. Het voelt echt als een overwinning dat ik dit heb gemaakt. En het smaakt ook nog eens geweldig.”

Welmoed Bezoen: Welmoeds wilde keuken, Carrera, €35.