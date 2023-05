Welke anonieme kunstenaar schilderde deze Ramses Shaffy op het dr. Sarphatihuis?

Het Ramses Shaffy Fonds wil graag de beschadigde Shaffy-muurtekening op het dr. Sarphatihuis laten restaureren. Maar wie maakte de originele? Bestuurslid Monique Busman (58) doet een oproep om de kunstenaar te vinden.

Het is dat ik weet wat er ooit stond, anders had ik het er niet meer uitgehaald.

“Klopt, die tekening is ruim tien jaar oud en werd waarschijnlijk gemaakt nadat Ramses Shaffy eind 2009 overleed. Maar ondertussen zijn Ramses’ gezicht en de letters door graffiti beschadigd en zijn ze niet goed meer te lezen.”

Maar het is een belangrijke tekening, zeggen jullie.

“Ja! Wij hechten er veel belang aan. We hebben ook van mensen teruggehoord wat de schildering voor hen betekent. Vooral dat woord ‘Leef!’, dat geeft voorbijgangers een prachtig signaal af dat recht uit Ramses’ hart komt: ‘Leef, en doe het nu!’ Als je na een lange dag werken naar huis fietst, kun je dat soms best gebruiken. En het dr. Sarphatihuis is de plek waar Shaffy heeft gewoond tot zijn dood.”

Jullie willen hem dus laten restaureren.

“Ja, door Walter Russ, die ook betrokken was bij de dramaserie Ramses binnen het art department. Maar we zouden eerst graag willen weten wie de originele schildering maakte.”

Geen aanwijzingen wie dat is geweest?

“Nee, helaas, het is achtergelaten door een anonieme kunstenaar. Ook wel mooi natuurlijk. Maar wijzelf en de gemeente zouden heel graag met de kunstenaar in contact komen, zodat we kunnen vragen of hij of zij ook bij het proces van een restauratie betrokken wil zijn.”

Wanneer is Shaffy weer in volle glorie te bewonderen?

“Dat weten we nog niet zeker, maar het idee is om de herstelde schildering officieel te onthullen op de verjaardag van Ramses Shaffy, 29 augustus. En Walter Russ wil hem ook hufterproof maken.”