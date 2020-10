Welk coronatype ben jij? Volgzaam, relativerend of de waakhond?

De een loopt met een wijde boog om je heen, de ander niest in zijn hand. Nu de mondkapjes echt serieus hun intrede doen, worden de verschillen duidelijker. Herkent u zichzelf in een van deze coronatypes?

U woont op de twaalfde verdieping van een appartementencomplex in Nieuw-West en staat te wachten op de lift. De deur gaat open. Er staat een vrouw in de lift. De lift is niet groot en niet klein. U kunt dan een paar dingen doen.

U kunt de lift instappen en in de hoek gaan staan. U kunt uw mondkapje opzetten. U kunt naast de vrouw gaan staan en mompelen: wat een onzin hè, die maatregelen. U kunt in de hal blijven staan en boos worden op de vrouw omdat ze geen mondkapje draagt en met haar vinger aan een knopje zit. U kunt afstand bewaren maar bij het uitstappen heel hard ‘nou fijne dag hè’ richting de vrouw roepen. U kunt de vrouw uw handgel aanbieden. U kunt wachten op de volgende lift. U kunt de vrouw vertellen dat uw oma onlangs is overleden aan het coronavirus en dat meteen relativeren: anders was ze ook wel een keer doodgegaan. U kunt de vrouw een knuffel geven en in haar oor fluisteren: wij zijn het verzet. Of u kunt gewoon de trap ­nemen, natuurlijk.

Het is u vast opgevallen: mensen verschillen in hoe ze de coronaregels opvolgen en interpreteren. Je zou ze grofweg kunnen verdelen in zes types.

Volgzaam

U slaat geen persconferentie over en bent precies op de hoogte van de laatste maatregelen en ontwikkelingen. Anderen mopperen over verplichte mondkapjes en de kroegen die om tien uur moeten sluiten. U niet. U begrijpt dat. Net zoals u begrijpt dat het nu niet verstandig is om met vrienden een weekend weg te gaan. U zult altijd uw handen twintig seconden wassen wanneer u thuiskomt. De klinken met een doekje afdoen. In de supermarkt houdt u afstand, wacht u als het nodig is twee minuten om een brood uit het schap te pakken. U ziet bijna geen mensen in het echt. Bent de hele dag aan het beeldbellen. Vindt het vervelend wanneer mensen in uw omgeving de regels minder nauw nemen. U offert zich toch ook op? Waarom is men tegenwoordig zo egoïstisch? U spreekt mensen daar niet op aan, maar heeft wel iemand ontvolgd op Instagram die op een feestje was.

Rekkelijk

U volgt het coronanieuws in grote lijnen en houdt zich aan de regels, in principe. Anderhalve meter houden, handen wassen, u doet het al maanden. Alleen: u blijft zelf ook nadenken. Soms is een metertje genoeg. En is het echt nodig om je handen te wassen als je buiten niets hebt aangeraakt? Waarom zou u thuis niet een paar extra gasten mogen ontvangen? Zolang iedereen maar afstand houdt. U draagt een mondkapje in de winkel, behalve wanneer het rustig is, dan zit dat in uw broekzak of hangt het onder uw kin. U houdt afstand in de supermarkt, maar niet als u anders moet omlopen voor een potje oregano. U gaat een weekend weg met vrienden. Naar het theater, de bioscoop, het café. Mag toch? Wanneer een regel onduidelijk is, valt die meestal in uw voordeel uit. U vindt een winkelstraat niet snel te druk. U snapt niet dat sommige mensen de regels zo precies naleven. Zo zijn ze niet bedoeld. Het is meer een richtlijn.

Inconsistent

U probeert zich aan alle coronaregels te houden, maar dat lukt niet altijd. Op het terras, waar u en uw vrienden goed afstand houden van elkaar, dipt u uw bitterbal, waarvan u al een hap genomen heeft, in het bakje met mayonaise. U komt thuis en wast uw handen, maar vergeet de klinken. Wanneer het aantal besmettingen klein is, ziet u het virus als slechts een griepje. Tijdens de tweede golf bent u bang om dood te gaan. U was vorige maand op vakantie in Italië. Daar droeg iedereen een mondkapje op straat. Terug in Nederland was u stellig: ook wij moeten mondkapjes dragen. Dat gevoel ebde na twee weken weg. U zegt er wat van als mensen te dichtbij komen in de supermarkt. Raakt alle avocado’s aan om te voelen welk stuk precies zacht genoeg is. U vindt mensen die op straat van de stoep stappen om afstand te bewaren vermoeiend. U weet ook dat ze gelijk hebben.

Relativerend

U respecteert de coronaregels, maar vindt het allemaal wel wat overtrokken. Dat probeert u de mensen ook uit te leggen. U zegt dingen als: ‘We gaan allemaal dood. We moeten het virus accepteren. Er gaan veel meer mensen dood aan de griep.’ Zo nu en dan gooit u er een quote van een stoïcijnse filosoof als Epictetus uit, of citeert u psychiater Damiaan Denys: ‘Het coronavirus is een gezonde correctie op onze megalomane levensstijl.’ Toch is van verzet geen sprake. U kunt alle beperkingen namelijk óók relativeren. Dan maar tijdelijk een wat saaier, eenzamer bestaan, denkt u. Dat is toch geen ramp? U heeft meer tijd voor uw gezin. Kookt eens met meer dan vijf ingrediënten. Om meer lichtheid te creëren, stuurt u grappige filmpjes en memes door over het coronavirus. Die vallen niet in elke groepsapp even goed. U bent verwijderd uit de app met ouders van klasgenoten van uw dochter.

Waakhonderig

U volgt de regels. Maar dat vindt u niet genoeg. Waarom voert de overheid geen strenger beleid? U heeft tabellen en analyses. U hebt al maanden niemand gezien. Via sociale media roept u mensen op buiten een mondkapje te dragen. Om sociale contacten te vermijden. U wordt boos als er te veel mensen in een park zijn. U kunt uw oma niet zien omdat mensen hun handen niet vaak genoeg wassen. U kijkt uit het raam en ziet vier jongens op een bankje zitten. U roept met overslaande stem: ‘Afstand, afstand, afstand houden!’ U heeft wc-papier en meel nodig, maar u durft niet naar de supermarkt. De mensen zijn onvoorspelbaar, er kan elk moment iemand in uw gezicht hoesten. U spreekt twee vrienden niet meer omdat ze de regels niet zo nauw nemen. U bent uit een groepsapp gestapt omdat iemand een grappig bedoelde meme over het virus verstuurde. U mailt de krant: ‘In de Albert Heijn aan de ­Sarphatistraat draagt niemand een mondkapje.’

Ongehoorzaam

U heeft geen respect voor corona. Vindt de maatregelen onzin. U zegt: de overheid kan mij nergens toe dwingen. Daarom draagt u geen mondkapje, wast u uw handen alleen als u van de wc afkomt en doet u niet aan afstand houden. U ziet uw vrienden meer dan ooit. Schudt ze de hand. Vindt ouderen op straat moedig. U vindt dat de overheid er een zooitje van maakt. Ze hebben niet het beste met u voor. U doet zelf veel onderzoek. U heeft een hekel aan mensen die dat niet doen, en als makke schapen op de overheid vertrouwen. Mensen spreken u erop aan wanneer u naast ze gaat staan in de supermarkt. U wordt dan boos. U bent op vakantie geweest in een coderoodgebied. Wanneer de kroeg sluit, gaat het feestje door bij u thuis. U deelt een plaatje van een grafsteen op Facebook met de tekst: ‘Hier rust de vrijheid. 5 mei 1945-30 september 2020.’