Wegens succes valt er nog iets langer wat te lachen in het Allard Pierson

Voor de tentoonstelling Misschien valt er wat te lachen in het Allard Pierson maakten acht gastconservatoren een selectie uit het rijke oeuvre van tekenaar Peter van Straaten (1935-2016). Ze kozen ieder vanuit hun eigen specialiteit. Zo selecteerde kookschrijver Yvette van Boven vooral tekeningen die zich afspelen in keukens en restaurants. Hoogleraar klinische psychologie Willem van der Does, die in colleges en publicaties graag verwijst naar Van Straaten, koos voor tekeningen waarop flink wordt getobd. Schrijver en Paroolcolumnist Johan Fretz ging in het werk van Van Straaten op zoek naar actuele thema’s.

Ook de tekeningen die Van Straaten maakte voor Het Parool – zijn werkende leven lang zijn voornaamste afnemer - komen ruim aan bod, van Vader en Zoon tot Dagelijks leven.

Wegens succes is de tentoonstelling verlengd tot en met zondag 8 mei. Op de drie laatste zaterdagen (23 en 30 april, 7 mei) zijn er lezingen en cartoonworkshops. Sprekers zijn Willem van der Does, literatuurhistoricus en genderspecialist Maaike Meijer en conservator en samensteller van de tentoonstelling Jos van Waterschoot. Stripmaker en cartoonist Gerrit de Jager geeft de workshops over cartoons.

Misschien valt er wat te lachen, t/m 8 mei in Allard Pierson, Oude Turfmarkt 127-129