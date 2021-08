Weg met de plastic flessen: Nature Bar verkoopt stukken zelfgemaakte zeep

Beeld Birgit Bijl

Plantaardige oliën, kruiden naar keuze en natriumhydroxide om het verzepingsproces in gang te zetten. Dat is alles wat Marlies van den Heusden (31) nodig heeft voor haar zepen. Wat begon als een hobby is nu een eigen winkel geworden: Nature Bar.

Net als de zeep heeft de Nature Bar niet veel nodig. In het pand, vlak naast de Oude Kerk, staan een tafel met twee stoelen, een wastafel en een paar planten. De zepen zijn gepresenteerd op een houten bord langs de muur, net als de accessoires die verkrijgbaar zijn. In een ruimte ernaast worden alle zeepjes gemaakt en staan de ingrediënten opgeslagen.

Van den Heusden raakte tijdens een reis naar Mexico geïnspireerd door de manier waarop de bevolking daar omgaat met de omgeving. Ingrediënten worden uit de natuur gehaald en direct gebruikt, zoals calendula, die haar moeder vroeger ook gebruikte. Ze besloot zelf zeep te maken. Geen plastic flessen meer, maar alleen natuurlijke en verzorgende ingrediënten in een blok zeep.

Dat bleek nog niet zo makkelijk. “Om zeep te maken is de juiste temperatuur erg belangrijk om het proces op gang te brengen. Die is elke keer anders, dus moet je anticiperen,” zegt Van den Heusden.

De zepen bevatten alleen biologische ingrediënten. Er zijn zes verschillende, zoals grapefruit-rozemarijn en citroengras-charcoal (€7,25), en twee shampoobars (€8,45). Daarnaast zijn er zeepbakjes (vanaf €6,95) en cadeaupakketten (vanaf €17,50).

Nature Bar Sint Annendwarsstraat 9

