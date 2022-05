Weg met de orgasmekloof, is het verlangen tijdens deze Maand van de Masturbatie

Beeld Lizette Schaap

Vroeger werd je zogenaamd blind van masturberen. Is het anno 2022 nog steeds een taboe?

“Ja, vooral vrouwen die masturberen zijn pornografisch of raar. Terwijl vrouwen, net als mannen, behoeftes en lustgevoelens hebben. De eerste dildo dateert al uit 30.000 BC, het is heel normaal. Gelukkig is het de laatste jaren meer een trend om aan selflove te doen.”

Voor de beginners: selflove, hoe werkt dat?

“Door de tijd te nemen voor jezelf en je eigen lichaam te verkennen, met je vingers, maar ook door te experimenteren met speeltjes. Masturberen is heel gezond; er worden allerlei stofjes aangemaakt, waaronder het gelukshormoon endorfine. Je voelt je vrolijker, meer ontspannen, slaapt beter, je wekt je lust op en leert je lichaam beter kennen. Mannen kunnen ook anders masturberen, door nieuwe plekjes te ontdekken, bijvoorbeeld met sextoys. Samen masturberen kan ook, door naar elkaar te kijken leer je.”

En daarna kun je een van de standjes uitproberen die u opneemt voor de Pleasure Academy, op YouTube.

“Ik ben zwanger van een tweeling en ga in juli met verlof, maar voor die tijd nemen Rony Louanne en ik er zeker nog een standje op, speciaal voor als je zwanger bent.”

De orgasmekloof is ook op te lossen met masturberen.

“Iets meer dan de helft van de vrouwen komt klaar tijdens heteroseks, tegenover 93 procent van de heteromannen. Dat is oneerlijk. Veel mensen weten niet dat de clitoris bij opwinding stijf wordt, net als de penis, en dat duurt gemiddeld twintig minuten. Alleen door kennis over de vulva en de clitoris van jongs af aan te delen kan de orgasmekloof worden doorbroken.”