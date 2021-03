Weg met dat dedain; bier past beter bij eten dan wijn

Beeld Getty Images/iStockphoto

Een bierpodcast, en dan nodigt u wijnkoning Harold Hamersma uit voor de eerste aflevering.

“Je hebt geluisterd. Kreeg je er dorst van?”

Eerlijk gezegd wel. Maar vertel: Hamersma.

“Ja, Hamersma. Je zult hem horen zeggen dat hij best begrip heeft voor het statement ‘fuck wijn’, maar zelf nooit ‘fuck bier’ zou zeggen. Geeft te denken, vind je niet?”

Wat is er mis met wijn?

“Helemaal niets. Er is wél iets mis met het dedain van vinologen en sommeliers, en food pairings. Bier past gewoon beter bij eten, omdat de smaken veel diverser zijn – van zoet naar bitter, zout naar zuur. Mensen die in de wijn zitten, doen alsof die drank door God gestuurd is.”

Als wijn door God gestuurd is, wie bracht ons dan bier?

“Ik zie het zo: wijn wordt op het land gemaakt. Je kunt er als mens weinig aan sturen. Bier wordt echt gemaakt door brouwers, die bedenken hoe het zal smaken.”

In de podcast zit een segment ­‘bierjargon’. Wat is uw favoriet?

“Dan ga ik denk ik voor lupuline, dat is de olie van de hop. Die kan bier ­bitter maken, of dat mooie fruitige, grapefruitachtige aroma geven. Ook de term paardendeken is wel mooi; die wordt gebruikt om de ­specifieke smaak van wilde gist mee te beschrijven.”

Wat heeft de meedrinker thuis nodig om aan te schuiven?

“Je kunt per aflevering een bierpakket bestellen bij Beerwulf. Verder is het handig als je een koelkast hebt en glazen, maar wat voor glas maakt niet zoveel uit. Sterker nog, ik drink mijn bier thuis vaak uit wijn­glazen.”