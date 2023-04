Weesper Dharan Rimal (12) rapt op tweede paasdag voor twee Nepalese weeshuizen

Weesper Dharan Rimal (12), aka Silat Boy, rapt op tweede paasdag in zijn woonplaats ten bate van twee Nepalese weeshuizen. De opbrengst brengt hij naar Kathmandu.

Je belooft een coole show, maar hoe cool precies?

“Heel cool, want er is ook een voorprogramma, van Yuna Amey, dat is een meisje dat heel mooi kan zingen en vroeger bij me in de klas zat. Dan rap ik nummers in verschillende stijlen: oldskool, leuke drill. Video’s op de achtergrond, heel groot scherm. Ik speel met het publiek – of ze een namasté willen doen, dat betekent hallo in het Nepalees. En er is een loterij; kun je een heel lekkere ijstaart winnen.”

Hoe ben je eigenlijk rapper geworden?

“Mijn vader heeft hiphopvrienden. Hij deed jaren geleden voor zijn verjaardag een keer een eigen rap, en toen zei ik: dat wil ik ook.”

Hoe kwam je zo op dit benefietidee?

“Mijn vader heeft daar in een van die twee weeshuizen gezeten, dus toen we onze tickets naar Nepal hadden, dacht ik: ik wil graag iets doen met mijn talent voor Nepal. Want als mijn vader het niet had overleefd, waren mijn zusje en ik er ook niet geweest.”

Vertel nog even over de weeshuizen.

“Mijn vader is daar nog vaak terug geweest, maar ik ben nooit eerder in Nepal geweest. Ze hebben er een tekort aan alles: schoolspullen, slippers, beddengoed. Dat gaan we daar op de markten kopen, dan hebben de plaatselijke winkeliers er ook wat aan. We vertrekken al snel.”

Stond het Theater City of Wesopa meteen open voor je optreden?

“De Weesper winkeliers die de prijzen voor de loterij ter beschikking stelden, wilden ook de theaterhuur graag sponsoren. En we kregen veel korting.”