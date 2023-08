Wees de droogte voor: 7 tips om van je tuin een sponstuin te maken

Sierdistels zoals de Cirsium rivulare ‘Atropurpureum’ bevorderen de sponswerking van je tuin. Beeld Shutterstock / Kabar

Een sponstuin neemt het regenwater maximaal op, houdt het vast en geeft het terug aan de planten wanneer die het nodig hebben. Het mooie aan een sponstuin is dat je je tuin niet drastisch hoeft om te gooien, de kracht zit hem in allemaal kleine aanpassingen. En dat kan op elke plek, ook in een kleine tuin. Bijkomend voordeel: je tuin blijft ’s zomers groener en frisser.

Maar hoe pak je zo’n tuin aan die zijn eigen watervoorraad heeft? Zeven tips.

1. Weg met die tegels

Moet je je tuin nog aanleggen? Kies dan voor zo weinig mogelijk verharding. Hoe minder tegels en klinkers, hoe makkelijker het regenwater in de bodem trekt, en hoe minder water richting riool vloeit. Je vermindert er de wateroverlast mee bij hevige of langdurige regen én je legt een waterbuffer aan voor je planten. Hoe minder verharding, hoe koeler je tuin, en hoe aantrekkelijker die wordt voor dieren. Gebruik voor je paden waterdoorlatende materialen zoals grind; wie een oprit heeft, kan het beste voor een karrenspoor kiezen.

2. Vrolijke voegen

Leg paden niet volledig dicht, maar laat er brede voegen tussen of werk met stapstenen. In de voegen kun je lage kruiden of tredplanten (planten die groeien op plaatsen die veel worden betreden) inzaaien, zoals loopkamille (Chamaemelum nobile ‘Treneague’), stekelnootje (Acaena) of koperknoopje (Leptinella squalida). In kieren van 0,5 tot 1 centimeter plant je een voegenmengsel met inheemse, vaste bloemen. Die kunnen heel goed tegen de droogte, blijven laag én je mag erop stappen: madeliefjes, vroegeling (Erophila verna), vetmuur (Sagina subulata), muurpeper (Sedum acre), kruiptijm (Thymus praecox) en grote tijm (Thymus pulegioides).

Handig voor in de voegen: het stekelnootje. Beeld Shutterstock / Peter Turner Photography

3. Koel aan de voordeur

Een onderhoudsarme voortuin lijkt handig, maar zo’n stenen massa houdt veel hitte vast én voert het water naar de riool. Zet daarom (een deel van) je voortuin om in een ‘echte’ tuin. Combineer een kleine boom, struiken, vaste planten, inheemse bloemen, bloembollen en bodembedekkers tot een frisse plek die het regenwater vasthoudt. Je huis profiteert mee van dat koele groen.

4. Richt een buienborder in

Loopt al het regenwater direct de regenput in? Het is veel beter voor je tuin om het water door de bodem te laten vasthouden. Koppel de goot van eventuele bijgebouwen (de garage, het tuinhok, de serre) af, of zet je regenton schuin en laat het water in een buienborder lopen. Die ziet eruit als een klassieke border, met (oever)planten en siergrassen, maar ligt zo’n 15 tot 25 centimeter dieper. Het water trekt er binnen een paar uur weg. Een deel van het water wordt door de plantenwortels opgenomen, de rest gaat de bodem in, als reserve. Een buienborder kan al vanaf één meter diameter; welke vorm je ’m geeft, maakt weinig uit. Je kan ook je terras laten afhellen en een buienborder ernaast bouwen, zodat het water daarheen stroomt.

5. Een wadi in je gazon

Verwar een buienborder niet met een wadi. Dat is een lager gelegen deel of geul van minstens 30 centimeter diep, doorgaans in het gazon, waar het water zich bij overvloedige regens verzamelt en langzaam, vaak binnen de 24 uur, de grond in sijpelt als kostbaar reservoir voor je tuin. De rest van de tijd staat de wadi droog, en gebruik en onderhoud je hem als gazon. Je kunt er ook een bloemenweide in zaaien, in plaats van gras.

De Baptisia overleeft probleemboos een droge periode. Beeld Shutterstock / SF photo

6. Leg een groendak(je) aan

Heb je een plat of licht hellend dak? Leg een groendak aan! Zo’n dak met vetplanten vangt een groot deel van het regenwater op en bewaart het voor drogere tijden. Een doorsnee groendak kan wel 25 tot 35 liter water per vierkante meter vasthouden. Het overtollige water stroomt vertraagd de regenpijp in, waar je buienborder het in alle rust kan verwerken. Een garage of tuinberging leent zich uitstekend voor een groendak.

7. Kies voor sponsplanten

Diep wortelende planten bevorderen de sponswerking van je tuin. Met hun zuigkracht halen ze water omhoog in tijden van droogte. En daar profiteren ook de omringende planten van. Smeerwortel, Acanthus, Amsonia, Aster ericoides, Baptisia, sierdistels als Cirsium rivulare ‘Atropurpureum’, Sanguisorba tenuifolia, Verbascum, rozen en tal van prairieplanten overleven zo probleemloos droge periodes. Zet je planten dicht bij elkaar tegen de verdamping. Bedek verder elk resterend kaal plekje aarde met bodembedekkers of een laag mulch, een mengsel van hooi, houtsnippers en schors.