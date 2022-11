Weer een Japanse Ramen erbij, nu in De Pijp: eet oldskool noedels

Ramen Impossible haalt zijn inspiratie uit de traditionele Japanse keuken. Beeld Jennifer Gijrath

In een hoekpand op het Van der Helstplein in De Pijp, onder de magistraal hoge bomen, vind je Ramen Impossible, het tweede restaurant van de eigenaren Akihiro Hara (46) en Atsushi Ishida (44). De Japanse keuken is populair in Amsterdam, de laatste vijf jaar is het aantal Japanse restaurants met bijna 30 procent gestegen, volgens de Kamer van Koophandel. Ook het noedelgerecht Ramen, dikwijls geserveerd in een vis- of vleesbouillon, is geliefd. Ramen Impossible, het zusje van Men Impossible op de Hazenstraat, onderscheidt zich van de rest met haar ‘Sauce style’ Ramen (€17), in het Japans ‘Mazesoba’ genoemd.

Het deeg maken ze met Japans meel, waarvan de grote verpakking met rode tekens als kunstwerk aan de muur hangt. Hoe het deeg als noedels uit de Japanse machine komt, kun je van buitenaf, door het raam, bekijken. Ze serveren de noedels in een dikke saus van, in een bouillon met saffraan gekookte, paddenstoelen en gebrande prei. Verder kun je kiezen uit toppings, zoals gemarineerde tomaat en teriyaki knoflook.

In de moderne Japanse keuken zie je veelal vis- en vleesgerechten, maar Hara haalt zijn inspiratie uit de traditionele Japanse keuken. Door invloeden vanuit het boeddhisme en omdat mensen vroeger niet genoeg geld hadden om vis te kopen, bestaat deze keuken voornamelijk uit plantaardige gerechten. Eigenaar Hara komt uit Kochi, een prefectuur (provincie) in het Zuiden van Japan, waar veel mensen nog zo koken.

Hara denkt met ramen mensen te kunnen inspireren. “Ik wil mensen niet overladen met activisme, maar laten zien hoe lekker vegan eten is.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.